Dez anos de Garagem Sul com três dias de programação gratuita

A festa no Centro Cultural de Belém faz-se com oficinas especiais, visitas guiadas e muitas inaugurações.

Há dez anos que a Garagem Sul traz a público exposições, oficinas e eventos. Para celebrar, no calor do Verão, a festa arranca na próxima sexta-feira, 8 de Julho, e prolonga-se até domingo, 10. A programação, a decorrer no Centro Cultural de Belém, inclui oficinas especiais, visitas guiadas e muitas inaugurações.

A sessão de abertura, pelas 18.00, contará com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para a inauguração da Livraria A+A e do novo espaço de acolhimento da Garagem Sul para a temporada 2022-2024. Segue-se, pelas 21.30, Invasor Abstracto #5, uma rádio-performance por OSSO colectivo, com Ricardo Jacinto, Pedro Tropa, Teresa Santos e Nuno Morão.

No dia seguinte, 9 de Julho, a festa começa mais cedo, às 11.00, com a oficina “Cubos Sonoros”. Está ainda prevista, pelas 15.00, uma visita guiada para as famílias. Das 16.00 às 18.00, conte com To build a home, por Adriano Reis, no âmbito da exposição “Sound It. Rádio Antecâmara”, com a participação de MUAY, banda constituída por Hugo Ferreira e Nuno Melo Sousa.

Já no domingo, 10, há mais uma oficina, desta vez dedicada ao “som que nos rodeia”, pelas 11.00. A partir da mesma hora e até às 15.00, aproveite para se debruçar Na Cozinha do Conselheiro Ayres, por João Soares, no âmbito da exposição “Sound It. Rádio Antecâmara”. Às 16.00, faz-se mais uma visita guiada, antes do encerramento da programação.

