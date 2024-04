Dez anos depois, Portugal volta a ter uma competição de passarolas

Planar sobre o rio Tejo, em máquinas voadoras caseiras, durante o máximo de tempo possível. É este o desafio lançado pela Red Bull Flugtag, que regressa a Portugal depois de uma década de interregno. A última edição aconteceu em 2014, em Cascais, e antes disso, em Lisboa, em 2002 e 2006. Agora, de regresso à capital portuguesa, a competição promete animar a Doca da Marinha, perto do Terreiro do Paço, no próximo dia 7 de Setembro. A participação é gratuita.

Foi a 8 de Agosto de 1709 que Bartolomeu de Gusmão, um padre jesuíta com planos visionários, espantou cabeças reais com um pequeno balão de ar quente. A grande Passarola, capaz de levar gente dentro, só subiu aos céus no Memorial do Convento, de José Saramago. Mas, quem sabe, talvez quem nos lê possa construir uma máquina voadora capaz de nos surpreender a todos – e acabar em romance, com final feliz, claro. Na pior das hipóteses, depois do salto de fé, cai dentro do rio Tejo.

A Red Bull Flugtag realizou-se pela primeira vez em 1992, em Viena, na Áustria. Fora da terra natal, estreou em 1997, em Berlim, na praia Wannsee. Já em 2000, na primeira vez fora da Europa, em Joanesburgo, registou-se um novo recorde de 62 metros a planar. Entretanto, os Chicken Whisperers fizeram 78,5 metros em 2013, em Long Beach, EUA. Será capaz de mais? As inscrições para participar estão abertas. É preciso ter mais de 18 anos, residir em Portugal e submeter um esboço para a máquina voadora.

“O Red Bull Flugtag é suposto ser um dia agradável para os participantes e espectadores, mas há obviamente um elemento de risco ao saltar para um rio de uma rampa com seis metros de altura e depender de uma máquina voadora como suporte”, lê-se em comunicado do evento, que tem requisitos obrigatórios para todos os pilotos, como usar colete salva-vidas, saber nadar e não estar sob o efeito de álcool. “Cada equipa é responsável pela segurança no design e construção da sua máquina voadora, e nós ajudaremos sempre que possível. O vosso design vai ser sujeito a inspecção pela nossa equipa de segurança.” As regras para a construção das máquinas e para as equipas também estão disponíveis no site da competição.

Está convencido? Tem até 30 de Junho para se inscrever. A revisão de todas as candidaturas e a selecção das equipas é feita até 8 de Julho. A partir dessa data e até 6 de Setembro, caso seja um dos escolhidos, poderá construir a passarola mais digna que conseguir.

+ Cravos, liberdade, ciência e descontos: a fórmula de Abril no Pavilhão do Conhecimento