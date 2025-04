Dia 26 de Abril, vá passear e ver a chuva de estrelas em Sintra

A chuva de estrelas Líridas pode não ser uma novidade – é observada anualmente há séculos e séculos. Novidade é que este ano pode assistir ao fenómeno astronómico enquanto passeia pela Serra de Sintra e aproveita as vistas em redor. O desafio, organizado pela Lynx Travel, é fazer uma caminhada de três horas sempre com os olhos postos no céu – com paragem num dos miradouros mais incríveis da região, a quase 470 metros de altitude. No final dos cinco quilómetros de passeio, brinda-se à ocasião com uma bebida afrodisíaca.

Esta chuva de meteoros, que pode deixar rastos de poeira no céu, costuma ser visível de 14 a 30 de Abril e o seu pico é entre os dias 21 e 22. De acordo com a entidade sem fins lucrativos EXOSS, este evento é de média intensidade e provém de pequenos fragmentos de um cometa que, ao entrar na nossa atmosfera, começam a queimar. No auge do evento, produzem cerca de 18 meteoros por hora – e podem mesmo criar bolas de fogo.

O ponto de encontro desta caminhada para observar a chuva de estrelas é a Praça D. Fernando II, em S. Pedro de Sintra, às 21.00 (o passeio tem início meia hora depois). Ao longo do percurso, além de passar por um miradouro, vai ainda parar num "local secreto" em que será realizada uma celebração celta dedicada às estrelas e onde pode experimentar a tal bebida especial, ligada também a esta tradição.

Para poder aproveitar este percurso ao máximo, recomenda-se que leve vestuário e calçado apropriado, água, um snack para dar energia e ainda máquina fotográfica (ou telefone carregado de bateria) para eternizar o momento. As inscrições são feitas por e-mail e para mais informações, pode consultar a página do evento.

Praça D. Fernando II(S. Pedro de Sintra). 26 Abr. 21.30 - 00.30. 5€-10€.

