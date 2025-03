Dia cheio no Beato: ostras, smash burgers, cachupa, brunch e mercado fazem o Praça Fest

A gastronomia, a arte, a música e a moda estão em sincronia com a sustentabilidade este sábado, dia 29, com o festival sazonal Praça Fest na Praça Beato.

Comida, copos, música, moda e artesanato. Neste sábado, no Beato Innovation District, celebra-se a Primavera com mais uma edição do Praça Fest. Em parceria com o LxMarket, não faltará animação ao longo do dia, com destaque para o mercado que reunirá mais de 30 bancas de marcas de moda, acessórios, joalharia, artesanato, decoração, produtos vintage e lifestyle.

Na Praça sábado é também sinónimo de brunch buffet, que começa às 11.00 e só deixa de ser servido às 16.00 mas, para o saborear, tem de ser feita reserva previamente, com um custo de 30€ para os adultos e metade do preço para crianças dos 5 aos 12 anos. Crianças, essas, que são muito bem-vindas e para as quais há actividades pensadas numa zona infantil, entre as quais um workshop especial de Primavera, em que se farão bombas de sementes, organizado pela Magnolia Method, uma associação sem fins lucrativos de apoio a crianças e jovens. Esta actividade terá o preço de 5€.

Para almoçar ou jantar, tem ainda o habitual Refeitório da Praça Beato que continua com a sua carta regular. Para além disso, conta com diferentes pop-ups que trazem para o Beato os smash burgers da Patty, a cachupa da Di Nós Terra e as ostras da Neptun Pearl. Pode visitar também o Bar da Praça, onde pode encontrar vinhos seleccionados e tábuas de queijos e enchidos. A partir das 17.00 há DJs.

Este evento é pet-friendly. A programação completa está disponível para consulta na página oficial do Instagram da Praça.

Praça Fest ( Praça Beato, Travessa do Grilo 1). 29 Mar, Sáb. 10.00-19.00. Entrada gratuita.

