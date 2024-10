Digressão europeia dos Skunk Anansie arranca em Portugal em 2025

O estatuto internacional dos Skunk Anansie continua inabalado. E o seu apreço por Portugal também. A próxima digressão da banda arranca a 28 de Fevereiro, no Coliseu Porto Ageas, e passa pelo Sagres Campo Pequeno no dia seguinte.

Skin e companhia prometem apresentar “uma nova produção” nos palcos europeus. Em comunicado, a promotora Everything Is New refere que o grupo está “a trabalhar em novas canções”, dando continuidade ao trabalho de renovação do repertório começado em 2022, quando saíram os singles “Piggy” e “Can’t Take You Anywhere”.

Os britânicos não lançam um novo registo de originais há quase uma década. O último, Anarchytecture, foi recebido tepidamente pelo público e pela crítica em 2016. No entanto, o acarinhado disco de estreia, Paranoid & Sunburnt, faz 30 anos em 2025. E é pouco provável que a banda deixe a data passar em claro.

Os bilhetes vão estar à venda a partir de sexta-feira, 25, online e nos locais habituais. Os preços não ultrapassarão os 34€. Excepcionalmente, não haverá uma pré-venda.

Sagres Campo Pequeno. 1 Mar (Sáb). 21.00. 28€-34€.

📯Não adianta chorar sobre leite derramado. Subscreva a newsletter

⚡️Prefere receber as novidades sem filtros? Siga-nos no Instagram