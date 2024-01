"Filhos do Vento", o novo tema de Dino D’Santiago, foi lançado nesta sexta-feira. Produzida em colaboração com Toty Sa'Med, com quem já trabalhou noutras canções, a música nasceu para integrar a banda sonora de O Vento Assobiando Nas Gruas, longa-metragem realizada por Jeanne Waltz – suíça radicada em Portugal – e uma adaptação do livro de Lídia Jorge. O filme inclui o novo tema do músico português, que decidiu lançar um concurso, aberto ao público, para a edição do respectivo videoclip.

A estreia em Portugal de O Vento Assobiando Nas Gruas está prevista para 29 de Fevereiro, depois de ter passado pelo festival de cinema Mill Valley, na Califórnia, em Outubro passado. Mas, antes disso, Dino D’Santiago e a produtora C.R.I.M. lançam um desafio à comunidade. Até 18 de Fevereiro estão abertas as inscrições para o concurso “Filho do Vento”, que resultará no videoclip do tema. Ou seja, os inscritos terão de pegar em imagens do filme e editá-las num formato pretendido. O vencedor recebe um prémio de 1000€, um encontro com o músico e bilhetes para assistir ao filme. O formulário está disponível na página da C.R.I.M.

O Algarve, berço de Dino D’Santiago e Lídia Jorge, é o território da acção deste enredo passado nos anos 90 do século passado. A sinopse oficial, disponível no site da produtora, revela mais um pouco: “Quando Regina Leandro é encontrada morta junto à sua antiga fábrica, com o corpo coberto de formigas, a sua neta Milene quer perceber porquê. Ciente de que os tios, todos de férias no exterior, farão perguntas, Milene investiga. A família Mata, que agora vive na fábrica, descobre a estranha rapariga escondida entre as roupas no quintal. Acabam por acolhê-la com cautela, carinho e música e Milene apaixona-se por Antonino. Mas a família regressa, obcecada com a sua reputação e com a venda dos seus bens, e rapidamente demonstra que nunca estará pronta a aceitar a radiosa independência de Milene.”

Milene é interpretada pela actriz Rita Cabaço, num elenco que conta ainda com a participação de Beatriz Batarda, Milton Lopes, João Lagarto, Dinarte de Freitas, Romeu Runa, Cucha Carvalheiro, Carla Maciel e, claro, Dino D’Santiago em estreia absoluta.

