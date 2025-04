Dino D’Santiago festeja o 25 de Abril com concerto grátis no Montijo

Um dia depois do feriado da Revolução dos Cravos, a liberdade vai ser celebrada por Dino D’Santiago, num concerto gratuito no Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida, no Montijo. Segundo a instituição, este espectáculo foi "especialmente criado para comemorar Abril". "Poderemos assistir a um momento de partilha e celebração entre várias gerações", pode ler-se no site daquela sala.

Natural de Quarteira, o artista tem construído um percurso singular na música portuguesa, fundindo ritmos cabo-verdianos com batidas electrónicas, influências urbanas e um lirismo focado em temas como a justiça social, a migração ou o próprio activismo, que tem vindo a marcar tanto a sua obra como a sua presença pública.

Depois de celebrar a Revolução com um espectáculo na noite de 24 de Abril em Almada, ao lado das Batukadeiras Madame X, Tristany, Mundu, Orquestra Geração e Virgul, o cantor prolonga o espírito de Abril com esta paragem no Montijo, onde se espera um alinhamento repleto de hinos da nova música portuguesa, como “Nova Lisboa” ou “Kriolu”.

Com uma carreira que arrancou em 2003, nos ecrãs da “Operação Triunfo” e passou por colaborações com artistas como Nu Soul Family, Expensive Soul, Valete ou Virgul, foi quando passou a interpretar as suas composições originais que se começou a destacar e a ser tratado como um dos grandes interpretes da língua portuguesa, tendo já esgotado coliseus, actuado em alguns dos principais festivais nacionais e, em 2023, foi condecorado com uma Medalha de Mérito Cultural.

A actuação começa às 21.30 e os bilhetes, limitados a dois por pessoa, podem ser levantados no próprio dia, a partir das 14.00, na bilheteira do teatro.

Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida (Montijo). 26 Abr (Sáb) 21.30. Entrada Gratuita

