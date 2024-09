Discos Submarinos dão à superfície na Costa do Castelo

Os Discos Submarinos vão organizar o primeiro festival, no sábado, 21 de Setembro, no Teatro Taborda. Todos os artistas da editora independente vão estar lá, a partir das cinco da tarde, distribuídos pela sala principal e pelo jardim do Café da Garagem.

Fundada há pouco mais de dois anos pelo músico Luís Nunes, também conhecido como Benjamim, em parceria com a Força de Produção, a editora lançou o primeiro EP, Páginas Amarelas, de Velhote do Carmo, a 18 de Novembro de 2022.

Desde então, saíram mais cinco álbuns – PRAZER PRAZER, de Beatriz Pessoa; Supermarket Joy, de Margarida Campelo; Bolero, de Tape Junk & Pedro Branco; Vigia, do Tipo; e As Berlengas, Benjamim. Houve ainda os singles “Estrada da Luz >> Poiais de São Bento”, de Benjamim (oficialmente, a primeira edição com o selo dos Discos Submarinos), “Os Raros”, de Benjamim e Samuel Úria, e “Violeta”, de Beatriz Pessoa.

Samuel Úria é o único destes artistas que não está garantido para sábado, 21, no Taborda, uma vez que não integra as fileiras da editora. Mas há outro nome confirmado: Rita Cortezão, jovem cantora e compositora que vai lançar o primeiro álbum de originais no próximo ano, através do selo independente lisboeta.

Os bilhetes para o primeiro Festival Discos Submarinos já estão à venda online. Custam 25€.

Teatro Taborda. 21 Set (Sáb). 17.00. 25€

