Disney+ chega a Portugal em Setembro

Plataforma de streaming da Disney custará 6,99€ por mês. Numa primeira fase, catálogo vai incluir filmes e séries da Disney, da Pixar, de Star Wars e National Geographic.

O novo serviço de streaming da Disney, o Disney+, passa a estar disponível em Portugal a partir de Setembro, anunciou esta terça-feira o CEO da empresa, Bob Chapeck, numa conferência de imprensa.

O Disney+ custará 6,99€ por mês e terá filmes e séries da Disney, da Pixar, do universo Star Wars e da National Geographic. O serviço de streaming lançado em Novembro do ano passado nos Estados Unidos chegará ao mesmo tempo aos países nórdicos, à Bélgica e ao Luxemburgo.

Da lista de conteúdos acessíveis, destaca-se uma readaptação de A Dama e o Vagabundo, lançado pela primeira vez em 1955. A série The Mandalorian (trailer abaixo), do universo Star Wars, será outra das grandes apostas do novo serviço, que quer competir com a Netflix, a HBO e a Amazon Prime.

Está previsto que num futuro próximo o serviço de streaming passe também a incluir conteúdos dos canais norte-americanos Hulu e da ESPN+.

Desde o seu lançamento, a plataforma de streaming já conta com cerca de 50 milhões de subscritores. Em Março deste ano chegou a alguns países europeus, nomeadamente Alemanha, Áustria, Espanha, França, Irlanda, Itália, Reino Unido e Suíça.

