Divide and Dissolve, Rashad Becker e bbb hairdryer no OUT.FEST 2025

O festival acontece no início de Outubro em diversos espaços da cidade do Barreiro. Vão actuar ainda projectos como HHY & The Kampala Unit ou Beatrice Dillon.

O OUT.FEST – Festival Internacional de Música Exploratória do Barreiro anunciou as primeiras confirmações para a edição de 2025. De 2 a 5 de Outubro, o festival volta a ocupar vários espaços daquela cidade com uma programação que inclui nomes como Divide and Dissolve, rashad becker, Beatrice Dillon, bbb hairdryer e GHOST DUBS.

No alinhamento estão projectos que se movem entre a electrónica abstracta e linguagens exploratórios do rock, dub ou de tradições populares. Na frente mais ruidosa, surge Divide and Dissolve, banda de doom metal da australiana Takiaya Reed, que regressa a Portugal depois de ter actuado no Tremor, em 2023. Este é um projecto altamente político, servindo como plataforma para a artista, negra e de origem Cherokee, exprimir as suas preocupações enquanto descendente de nativos americanos e de afro-americanos.

O festival conta ainda com os alemães Cuntroaches, a banda portuguesa bbb hairdryer. O festival acolhe também propostas ligadas ao dub em registo experimental, com destaque para HHY & The Kampala Unit e para o enigmático projecto GHOST DUBS. A fechar o primeiro lote, o duo japonês BBBBBBB.

Do lado da electrónica destacam-se nomes como o berlinense rashad becker, a britânica Beatrice Dillon, a japonesa Miki Yui ou a neerlandesa upsammy. A esses juntam-se artistas como a galega Carme López, que parte das sonoridades tradicionais da sua região, e improvisadores como a suíça Martina Berther e o butanês Tashi Dorji.

Uma das novidades desta edição passa pela apresentação da primeira de várias encomendas artísticas feitas pelo festival. A artista portuguesa Matilde Meireles, actualmente a residir no Reino Unido, foi convidada a trabalhar a partir do arquivo Cidade Som – Retratos Sonoros do Barreiro, criado pela OUT.RA em 2011. O resultado será apresentado em Outubro, após uma residência artística na cidade.

Os passes gerais já se encontram disponíveis para venda.

Barreiro. 2-5 Out (Qui-Dom). 50€

