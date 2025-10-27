Do branco ao arinto, do rosé ao tinto, estes são os melhores vinhos de Lisboa em 2025

O Concurso de Vinhos de Lisboa avaliou mais de 150 referências da região e atribuiu 45 medalhas. Para cada categoria de vinho, o júri escolheu o melhor representante.

Se gosta de vinho, há pelo menos dez que, se ainda não provou, vai querer provar. São os vencedores de cada uma das categorias do Concurso de Vinhos de Lisboa, que deu a conhecer a escolha do seu júri de críticos, especialistas e enólogos na passada sexta-feira, em Torres Vedras. Talvez os que venham a gerar mais interesse sejam o Adega da Vermelha Grande Reserva Branco, o AdegaMãe Terroir 2016 e o Romeira Rosé 2024, mas não faltam vinhos generosos, aguardentes vínicas, espumantes ou arintos.

Com mais de 150 referências para avaliar, das diferentes denominações de origem da região de Lisboa, o painel de jurados atribuiu 45 medalhas, a maioria de ouro, mas também quatro “grandes medalhas de ouro” e sete de prata. Para quatro categorias (tinto, branco, arinto e leve), foi ainda divulgado um top-5. Adega da Vermelha, Cerrado da Porta e Casa Santos Lima são produtoras reincidentes, com mais de um vinho nestas listas.

“Este é um concurso que mais uma vez posiciona e valoriza a qualidade, a consistência, a diversidade e a identidade dos Vinhos de Lisboa, uma das grandes regiões portuguesas, expressão de um carácter atlântico único, cada vez mais reconhecido em Portugal e nos principais mercados de exportação”, afirma Carlos Fonseca, da organização, a ​​Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa, citado num comunicado divulgado esta segunda-feira.

Abaixo, encontra todos os vinhos premiados do Concurso de Vinhos de Lisboa, assim como as menções honrosas nas principais categorias. Pegue num bloco de notas – vai precisar.

Os melhores vinhos de Lisboa por categoria

Melhor Branco & Medalha de Ouro

Adega da Vermelha Grande Reserva Branco 2021 (Adega da Vermelha)

Melhor Tinto & Medalha de Ouro

AdegaMãe Terroir 2016 (AdegaMãe)

Melhor Rosé & Medalha de Prata

Romeira Rosé 2024 (Enoport)

Melhor Arinto & Medalha de Ouro

Quinta do Lagar Novo Arinto 2019 (TAG Wine)

Melhor Vital & Medalha de Ouro

Empatia Superior Vital 2023 (Adega Cooperativa da Labrugeira)

Melhor Leve Lisboa

Azulejo Branco 2024 (Casa Santos Lima)

Melhor Espumante & Medalha de Ouro

Quinta Cerrado da Porta Grande Reserva Arinto 2015 (Cerrado da Porta)

Melhor Vinho Generoso & Grande Medalha de Ouro

Villa Oeiras Superior Branco DOP Carcavelos (Município de Oeiras)

Melhor Colheita Tardia e Medalha de Ouro

Quinta das Marés by Santa Bárbara 2021 (Pedro Luís da Câmara Santa Bárbara)

Melhor Aguardente Vínica e Grande Medalha de Ouro

Clássica 32.ª Série Aguardente DOC Lourinhã XO (Adega Cooperativa da Lourinhã)

Top-5 das categorias principais

Brancos

Adega da Vermelha Grande Reserva 2021 (Adega da Vermelha) Coragem Chardonnay 2024 (Vidigal Wines) Carlota a Imperatriz Sauvignon Blanc 2024 (QVBFG – Sociedade de Vinhos da Estremadura) Quinta das Cerejeiras Grande Reserva 2022 (Companhia Agrícola do Sanguinhal) Corrieira Juntos, Arinto Chardonnay, 2023 (Quinta da Corrieira Grande)

Tintos

AdegaMãe Terroir 2016 (AdegaMãe) Vinhas do Lasso Garrafeira 2013 (Quinta do Pinto) Peripécia Merlot 2020 (Cerrado da Porta) Troviscal Grande Reserva 2018 (Cerrado da Porta) Adega da Vermelha Grande Reserva 2019 (Adega Cooperativa da Vermelha)

Arintos

Quinta do Lagar Novo 2019 (TAG Wine) Carlota a Imperatriz 2021 (QVFB Sociedade de Vinhos da Estremadura) CH by Chocapalha 2021 (Casa Agrícola das Mimosas) Casa Santos Lima Oak Aged 6 Months 2023 (Casa Santos Lima) Casa Santos Lima 2023 (Casa Santos Lima)

Leve

Azulejo Branco 2024 (Casa Santos Lima) Mirante Branco (Adega Cooperativa da Carvoeira) Azulejo Rosé 2024 (Casa Santos Lima) Solar da Marquesa Branco 2024 (Casa Agrícola Horácio Nicolau) Félix Rocha Branco 2023 (Félix Rocha)

Os melhores vinhos de Lisboa por medalha

Grande Medalha de Ouro

Vinhos generosos

Villa Oeiras Superior Branco DOC Carcavelos (Melhor Vinho Generoso)

Villa Oeiras 12 Anos DOC Carcavelos 2010

Aguardentes vínicas

Clássica 32.ª Série Aguardente DOC Lourinhã XO (Melhor Aguardente Vínica)

Matriz Aguardente DOC Lourinhã XO

Medalha de Ouro

Vinhos brancos

Adega da Vermelha Grande Reserva 2021 (Melhor Branco)

Coragem Chardonnay 2024

Carlota a Imperatriz Sauvignon Blanc 2024

Quinta das Cerejeiras Grande Reserva 2022

Corrieira Juntos Arinto Chardonnay 2023

Adega D’Arrocha Reserva Fernão Pires 2023

Quinta do Gradil Reserva Branco 2018

Carlota a Imperatriz Fernão Pires 2024

Quinta do Lagar Novo 2019 (Melhor Arinto)

Carlota a Imperatriz Arinto 2021

CH by Chocapalha Arinto 2021

Casa Santos Lima Arinto Oak Aged 6 Months 2023

Empatia Superior Vital 2023 (Melhor Vital)

Adega D’Arrocha Grande Escolha Vital 2023

Vinhos tintos

AdegaMãe Terroir 2016 (Melhor Tinto)

Vinhas do Lasso Garrafeira 2013

Peripécia Merlot 2020

Troviscal Grande Reserva 2018

Adega da Vermelha Grande Reserva 2019

Quinta do Pinto Reserva Touriga Nacional 2019

Quinta de Chocapalha Tinto 2020

AdegaMãe Castelão 2021

Reserva das Cortes Reserva Tinto 2021

Brutalis Tinto 2020

Marquês de Lisboa Alicante Bouschet 2023

Chocapalha Vinha Mãe Tinto 2019

Coragem Touriga Nacional 2021

Espumantes

Quinta Cerrado da Porta Grande Reserva Arinto 2015 (Melhor Espumante)

Quinta Cerrado da Porta Grande Reserva Chardonnay 2019

Adega de São Mamede Reserva Branco 2022

Colheitas Tardias

Quinta das Marés by Santa Bárbara 2021 (Melhor Colheita Tardia)

Generosos

Villa Oeiras 7 anos DOC Carcavelos

Aguardentes

Quinta do Rol VSOP Aguardente DOC Lourinhã

Medalha de Prata

Romeira 2024 (Melhor Rosé)

Rua da Betesga Reserva Tinto 2020

Talismã Reserva Branco 2024

Casa Santos Lima Oak Aged 6 Months Chardonnay 2024

Colossal Chardonnay 2024

Casa Santos Lima Arinto 2023

Félix Rocha Arinto Reserva 2021

