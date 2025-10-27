Do branco ao arinto, do rosé ao tinto, estes são os melhores vinhos de Lisboa em 2025

Se gosta de vinho, há pelo menos dez que, se ainda não provou, vai querer provar. São os vencedores de cada uma das categorias do Concurso de Vinhos de Lisboa, que deu a conhecer a escolha do seu júri de críticos, especialistas e enólogos na passada sexta-feira, em Torres Vedras. Talvez os que venham a gerar mais interesse sejam o Adega da Vermelha Grande Reserva Branco, o AdegaMãe Terroir 2016 e o Romeira Rosé 2024, mas não faltam vinhos generosos, aguardentes vínicas, espumantes ou arintos.
Com mais de 150 referências para avaliar, das diferentes denominações de origem da região de Lisboa, o painel de jurados atribuiu 45 medalhas, a maioria de ouro, mas também quatro “grandes medalhas de ouro” e sete de prata. Para quatro categorias (tinto, branco, arinto e leve), foi ainda divulgado um top-5. Adega da Vermelha, Cerrado da Porta e Casa Santos Lima são produtoras reincidentes, com mais de um vinho nestas listas.
“Este é um concurso que mais uma vez posiciona e valoriza a qualidade, a consistência, a diversidade e a identidade dos Vinhos de Lisboa, uma das grandes regiões portuguesas, expressão de um carácter atlântico único, cada vez mais reconhecido em Portugal e nos principais mercados de exportação”, afirma Carlos Fonseca, da organização, a Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa, citado num comunicado divulgado esta segunda-feira.
Abaixo, encontra todos os vinhos premiados do Concurso de Vinhos de Lisboa, assim como as menções honrosas nas principais categorias. Pegue num bloco de notas – vai precisar.
Os melhores vinhos de Lisboa por categoria
Melhor Branco & Medalha de Ouro
Adega da Vermelha Grande Reserva Branco 2021 (Adega da Vermelha)
Melhor Tinto & Medalha de Ouro
AdegaMãe Terroir 2016 (AdegaMãe)
Melhor Rosé & Medalha de Prata
Romeira Rosé 2024 (Enoport)
Melhor Arinto & Medalha de Ouro
Quinta do Lagar Novo Arinto 2019 (TAG Wine)
Melhor Vital & Medalha de Ouro
Empatia Superior Vital 2023 (Adega Cooperativa da Labrugeira)
Melhor Leve Lisboa
Azulejo Branco 2024 (Casa Santos Lima)
Melhor Espumante & Medalha de Ouro
Quinta Cerrado da Porta Grande Reserva Arinto 2015 (Cerrado da Porta)
Melhor Vinho Generoso & Grande Medalha de Ouro
Villa Oeiras Superior Branco DOP Carcavelos (Município de Oeiras)
Melhor Colheita Tardia e Medalha de Ouro
Quinta das Marés by Santa Bárbara 2021 (Pedro Luís da Câmara Santa Bárbara)
Melhor Aguardente Vínica e Grande Medalha de Ouro
Clássica 32.ª Série Aguardente DOC Lourinhã XO (Adega Cooperativa da Lourinhã)
Top-5 das categorias principais
Brancos
- Adega da Vermelha Grande Reserva 2021 (Adega da Vermelha)
- Coragem Chardonnay 2024 (Vidigal Wines)
- Carlota a Imperatriz Sauvignon Blanc 2024 (QVBFG – Sociedade de Vinhos da Estremadura)
- Quinta das Cerejeiras Grande Reserva 2022 (Companhia Agrícola do Sanguinhal)
- Corrieira Juntos, Arinto Chardonnay, 2023 (Quinta da Corrieira Grande)
Tintos
- AdegaMãe Terroir 2016 (AdegaMãe)
- Vinhas do Lasso Garrafeira 2013 (Quinta do Pinto)
- Peripécia Merlot 2020 (Cerrado da Porta)
- Troviscal Grande Reserva 2018 (Cerrado da Porta)
- Adega da Vermelha Grande Reserva 2019 (Adega Cooperativa da Vermelha)
Arintos
- Quinta do Lagar Novo 2019 (TAG Wine)
- Carlota a Imperatriz 2021 (QVFB Sociedade de Vinhos da Estremadura)
- CH by Chocapalha 2021 (Casa Agrícola das Mimosas)
- Casa Santos Lima Oak Aged 6 Months 2023 (Casa Santos Lima)
- Casa Santos Lima 2023 (Casa Santos Lima)
Leve
- Azulejo Branco 2024 (Casa Santos Lima)
- Mirante Branco (Adega Cooperativa da Carvoeira)
- Azulejo Rosé 2024 (Casa Santos Lima)
- Solar da Marquesa Branco 2024 (Casa Agrícola Horácio Nicolau)
- Félix Rocha Branco 2023 (Félix Rocha)
Os melhores vinhos de Lisboa por medalha
Grande Medalha de Ouro
- Vinhos generosos
Villa Oeiras Superior Branco DOC Carcavelos (Melhor Vinho Generoso)
Villa Oeiras 12 Anos DOC Carcavelos 2010
- Aguardentes vínicas
Clássica 32.ª Série Aguardente DOC Lourinhã XO (Melhor Aguardente Vínica)
Matriz Aguardente DOC Lourinhã XO
Medalha de Ouro
- Vinhos brancos
Adega da Vermelha Grande Reserva 2021 (Melhor Branco)
Coragem Chardonnay 2024
Carlota a Imperatriz Sauvignon Blanc 2024
Quinta das Cerejeiras Grande Reserva 2022
Corrieira Juntos Arinto Chardonnay 2023
Adega D’Arrocha Reserva Fernão Pires 2023
Quinta do Gradil Reserva Branco 2018
Carlota a Imperatriz Fernão Pires 2024
Quinta do Lagar Novo 2019 (Melhor Arinto)
Carlota a Imperatriz Arinto 2021
CH by Chocapalha Arinto 2021
Casa Santos Lima Arinto Oak Aged 6 Months 2023
Empatia Superior Vital 2023 (Melhor Vital)
Adega D’Arrocha Grande Escolha Vital 2023
- Vinhos tintos
AdegaMãe Terroir 2016 (Melhor Tinto)
Vinhas do Lasso Garrafeira 2013
Peripécia Merlot 2020
Troviscal Grande Reserva 2018
Adega da Vermelha Grande Reserva 2019
Quinta do Pinto Reserva Touriga Nacional 2019
Quinta de Chocapalha Tinto 2020
AdegaMãe Castelão 2021
Reserva das Cortes Reserva Tinto 2021
Brutalis Tinto 2020
Marquês de Lisboa Alicante Bouschet 2023
Chocapalha Vinha Mãe Tinto 2019
Coragem Touriga Nacional 2021
- Espumantes
Quinta Cerrado da Porta Grande Reserva Arinto 2015 (Melhor Espumante)
Quinta Cerrado da Porta Grande Reserva Chardonnay 2019
Adega de São Mamede Reserva Branco 2022
- Colheitas Tardias
Quinta das Marés by Santa Bárbara 2021 (Melhor Colheita Tardia)
- Generosos
Villa Oeiras 7 anos DOC Carcavelos
- Aguardentes
Quinta do Rol VSOP Aguardente DOC Lourinhã
Medalha de Prata
Romeira 2024 (Melhor Rosé)
Rua da Betesga Reserva Tinto 2020
Talismã Reserva Branco 2024
Casa Santos Lima Oak Aged 6 Months Chardonnay 2024
Colossal Chardonnay 2024
Casa Santos Lima Arinto 2023
Félix Rocha Arinto Reserva 2021
As últimas de Comer & Beber na Time Out
Está a par dos melhores novos restaurantes em Lisboa? Não fique para trás. Na Avenida, abriu o JNcQUOI Fish – mais fresco é impossível. Se procura alternativas de mar, mas com vistas de rio, dê um salto ao Almadrava. Não muito longe, o Solo é uma boa alternativa de almoço, para quem gosta de surpresas e de um cheirinho a fine dining. Brunch num palácio? Também há e fica nos Anjos. Já no Gancho, em Alfama, Louise Bourrat dá-nos a sua cozinha do coração.