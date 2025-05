Do calceteiro à crise da habitação: já há vencedoras do Concurso Sardinhas 2025

São cinco as vencedoras da edição deste ano do concurso promovido pela EGEAC. Foram escolhidas de um total de 6013 propostas, um novo recorde para a competição.

À 15.ª edição, um novo recorde de participações. Ao todo, chegaram à EGEAC 6013 sardinhas, vindas de 75 países. Só cinco se sagraram vencedoras. As felizes contempladas foram anunciadas esta sexta-feira.

A começar por Sabão Sardinha, uma criação de Sónia Correia de Sousa. Com Tantas casas, mas nenhum lugar para viver, Mirjam Siim, ilustradora estónia fixada no Porto, garantiu também um lugar no pódio. Outra das vencedoras foi a proposta de Sofia Junqueira – Entre os Pingos da Chuva. Encalcetada é a sardinha assinada por Vasco Figueiredo, em jeito de homenagem à calçada portuguesa. O cardume vencedor fica completo com uma quinta sardinha, esta vinda de longe. De São Paulo, no Brasil, chegou Sardinha Bordada: A Tradição em Cada Ponto, de Ruivo.

Das propostas recebidas, 3582 foram de proveniência nacional portuguesas, enquanto 2431 chegaram do estrangeiro. Cada um dos cinco vencedores recebe um prémio monetário de 1500€. Este ano, a eleição voltou a ser feita através de votação interna, entre funcionários da própria EGEAC.

