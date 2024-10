Do palco à plateia, Casa do Artista renova Teatro Armando Cortez

Após três anos de obras de requalificação, o Teatro Armando Cortez ganhou um novo palco e uma nova plateia, que vão permitir acolher um maior número, e mais diverso, de espectáculos. Até ao final do ano, o espaço recebe três peças de teatro.

A sala de espectáculos, nomeada em homenagem ao actor e encenador Armando Cortez, é uma das estruturas dirigidas pela APOIARTE – Casa do Artista, que celebra 25 anos. Nos últimos três meses, foi submetida à segunda fase de obras de requalificação.

A primeira fase consistiu na renovação dos camarins e do subpalco, já esta última virou-se para o palco, em específico os equipamentos e mecânicas de cena, e plateia. De portas abertas desde 2003, o Teatro Armando Cortez dispõe de 326 lugares e, segundo consta em comunicado, agora apresenta as condições necessárias para "reforçar e diversificar a agenda programática, assim como de acolher mais e melhor os artistas e o público".

"A direcção da APOIARTE – Casa do Artista entendeu que era prioritário empreender obras de requalificação do Teatro Armando Cortez, uma vez que esta é mais uma sala de espectáculos aberta para a cidade, um palco de toda a comunidade artística, e porque ao apoiar os espectáculos que aqui se realizam os portugueses estão também a apoiar os artistas que vivem na Residência Sénior”, realça o presidente da Casa do Artista, José Raposo, no mesmo comunicado.

Uma das acções que permitiu angariar fundos para a requalificação do espaço foi a iniciativa O Meu Lugar no Teatro Armando Cortez, através da qual é possível personalizar um lugar na plateia do teatro no valor de 400€.

Até ao final do ano, a sala apresenta as peças Solteira, Casada, Viúva, Divorciada, O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos, e O Amante do Meu Marido. Acolhe ainda espectáculos para crianças, já que o Teatro Infantil de Lisboa é companhia residente do Teatro Armando Cortez, desde 2004.

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook