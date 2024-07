Do RUA para o Addiction, também há lugar para o brunch na street food

Estávamos em 2017 quando o casal Yasmine Van-Dúnem e Ricardo Manita, chegados a Portugal não há muito tempo, apostavam num pequeno restaurante no Príncipe Real que decidiram baptizar de RUA. Chamaram Manuel André Fernandes, vencedor do MasterChef dois anos antes, para tomar conta da cozinha e em pouco tempo a casa conquistou o seu espaço. Sete anos depois, tudo mudou. O RUA fechou, já depois do chef ter saído do projecto, e Yasmine e Ricardo abriram agora o Addiction, junto à Avenida da Liberdade. Do passado – é dizer do restaurante do Príncipe Real –, mantêm-se alguns dos pratos estrela, mas são mais as novidades, a começar desde logo com o brunch.

“Fechámos o RUA justamente porque vínhamos para este projecto. O Ricardo sempre esteve à frente do RUA e acreditamos que um de nós tem de estar sempre presente para dar realmente certo e não tínhamos como estar lá e cá, então resolvemos que fazia mais sentido fechar e focarmo-nos a 100% aqui, até porque tem uma dimensão muito maior do que estávamos habituados”, conta Yasmine Van-Dúnem num jantar de apresentação do Addiction à imprensa. “O RUA era pequeno, mas teve um grande sucesso, correu super bem. Foram cinco anos e resolvemos que estava na hora de expandir”, continua, garantindo que, apesar da mudança de nome, o RUA não morreu. “Vendemos o espaço, não vendemos a marca. Queremos, quem sabe, ainda trabalhá-la”, revela.

O Addiction é, então, outro negócio. Nas costas da Avenida da Liberdade, o espaço é grande e cheio de onda. Quando se entra, nas paredes, salta à vista o mural do duo espanhol PichiAvo, uma representação de Baco, deus da festa e do vinho – se dúvidas houvesse que nem só de comida se faz a história deste novo restaurante, mas também de cocktails e música. No interior, esconde-se ainda um bonito pátio, onde fica a cozinha aberta para a sala. “Queremos explorar os cocktails e o bar, obviamente, até porque temos um bar bonito. Faz todo o sentido, mas não somos um bar e isso queremos deixar bem vincado. Somos um restaurante que tem um bar”, elucida a responsável. Mesmo assim, aos fins-de-semana, há DJs e Yasmine não descarta que o Addiction se possa tornar também numa paragem para um copo antes de jantar. O cocktail que leva o nome da casa, por exemplo, junta vodka, malagueta, limão e framboesa (14€).

As influências são as do mundo, as mesmas que se destacam na cozinha, focada na comida de rua, tal como já acontecia no RUA. Desta vez, porém, o casal optou por não ter um chef a dar nome à casa e recorreu, antes, à consultadoria de Maurício Varela (Dahlia) e João Mealha. “São chefs incríveis, mas achámos que fazia mais sentido, nesta fase, trabalharmos a marca, e nós próprios”, explica Yasmine. “Por termos essa experiência de ter tido um chef à frente, percebemos que talvez aqui não devêssemos estar tão fechados”, acrescenta, frisando como “Manuel André foi um bom match [na altura]”. Com Maurício e João, o casal deu ideias e o menu aconteceu, sem deixar de fora os clássicos do RUA como as asas de frango coreanas e kimchi caseiro (12€), as croquetas de quinoa, espinafre e queijo cheddar (10€), os rolinhos de arroz com manga, salmão curado, compota de malagueta, creme de miso e amendoins (12€) e a barriga de porco a baixa temperatura, com maçã verde e molho hoisin (12€). “Esses talvez sejam os pratos a sair mais, mas é porque temos tido a visita de muitos clientes antigos do RUA”, confessa Ricardo. “O menu está muito bem feito e acho que não haverá um prato a destacar-se. Nós estamos abertos há um mês e está tudo a sair”, diz, exemplificando com novidades como as ostras Addiction com ponzu, kumquat confitada, la-yu e cebolo (12€/3 uni), o tártaro de novilho de vazia maturada, com caramelo de soja, chili oil, chalota em pickles, maionese fumada e won-ton (14€), o aguachile (16€), ou as as mini bolas de berlim, recheadas com pulled pork, coleslaw, puré de cebola caramelizada, pickles e sementes de sésamo (12€).

“Confiamos muito no trabalho final”, afiança Ricardo, destacando ainda o brunch, cuja carta está disponível todos os dias, até às 18.00. “Neste momento, temos um brunch que tem algumas coisas diferentes, mas não foge muito daquilo a que estamos habituados”, esclarece Yasmine. Ora há uns ovos benedict com salmão curado e espinafres (12€), como há uns ovos Addiction com lagosta, manteiga noisette, béarnaise, ikura, cebolo e pão brioche (18€). Há ainda três bowls com arroz de sushi (14€-25€) e opções de panquecas e waffles (12€-16€).

“Ao fusion street food, que já tínhamos no Rua, resolvemos adicionar o brunch porque a demanda é evidente, vais aqui à volta e está sempre tudo cheio e achámos também que o espaço em si tinha essa versatilidade e por isso não fazia sentido estarmos só focados numa coisa quando podíamos ter outra”, aponta Yasmine. “Não inventámos a roda, conhecemos o Streetfood Club nos Países Baixos, que tem exatamente brunch e street food, mas trouxemos para Portugal algo que não existe cá”, defende. “E a ideia é ter os dois mundos, como o nosso conceito é a partilha, duas pessoas podem pedir coisas diferentes, do brunch e da street food, e ter aqui um mix engraçado de sabores”, conclui Ricardo com o desejo de contornar qualquer significado negativo que a palavra "adição" possa ter. "Queremos trazer leveza à adição. Adição só a coisas boas."

Rua Rodrigues Sampaio 21C (Avenida da Liberdade). 966 930 512. Qua-Sáb 12.00-00.30, Dom 10.00-18.00

