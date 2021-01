Doclisboa apresenta os próximos momentos com sessões e debates online

O novo confinamento veio impedir, novamente, que os eventos culturais decorressem presencialmente – um deles era a continuação da programação do Doclisboa. Os próximos momentos passam assim da sala de espectáculos para o online, com sessões de cinema e debates. Arranca já a 18 de Fevereiro.

A pandemia e os consequentes condicionalismos sanitários obrigaram a que a edição de 2020 do Doclisboa, a 18.ª, viesse partida às fatias, dividida temporalmente em seis grandes momentos que decorreriam até Março. O segundo confinamento voltou a trocar as voltas à cultura que teve de arranjar soluções que passam, uma vez mais, pelo online. Na próxima semana, o Doclisboa arrancaria com o programa Arquivos do Presente, no Cinema Ideal e na Culturgest, mas esse momento será empurrado para o fim de Fevereiro.

Ao longo do próximo mês, a programação do festival vai decorrer no próprio site com um ciclo de filmes e conversas online, tendo como base os momentos já programados. Entre 18 e 24 de Fevereiro serão apresentadas sete sessões a partir do programa Ficaram Tantas Histórias por Contar, relacionado com o resgate de momentos invisibilizados do passado. Depois, entre 25 de Fevereiro e 3 de Março, haverá mais sete sessões do programa Arquivos do Presente, com filmes que impõem um olhar sobre o presente.

As sessões serão divulgadas na próxima semana nas redes e site do Doclisboa, sendo que estas estarão disponíveis ao longo da janela temporal que dura cada momento, para serem vistas e revistas as vezes que o espectador quiser. Está também marcado um debate todos os dias com os realizadores de cada sessão.

Cada sessão tem o valor de 2,50€ e o pack para as sete sessões fica por 14€.

