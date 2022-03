Doclisboa e Cinema Ideal juntam-se em evento solidário de ajuda à Ucrânia

A arte imita a realidade e o programa solidário A Ucrânia no 6.doc, união de esforços e vontades do Doclisboa e do Cinema Ideal, apresenta dois filmes com retratos da situação de guerra na Ucrânia, produzidos por dois cineastas ucranianos.

O primeiro filme a ser exibido é Donbass (2018), de Sergei Loznitza, vencedor do Prémio de Melhor Realização com o filme Un Certain Regard no Festival de Cannes 2018. Loznitza apresenta o lado violento e absurdo da guerra. O realizador coloca em causa a nossa própria humanidade com o irromper do conflito no grande ecrã. O filme será exibido nos dias 24, 26, 28 e 30 de Março.

O segundo filme, da autoria de Iryna Tsilyk, é The Earth is Blue as an Orange (2020), vencedor do Prémio de Melhor Realização na categoria World Cinema Documentary no Festival de Sundance 2020. Será exibido nos dias 25, 27 e 29 de Março. Com a subtileza dos seus dotes de poetisa, Tsilyk mostra o dia-a-dia de uma família em Donbass, com o desenrolar da guerra no exterior. É um retrato de amor e de uma vida dita “normal”.

Os preços dos bilhetes variam entre os 5€ e os 7€. Toda a bilheteira reverterá a favor da Associação Ukrainian Refugees UAPT, que tem a missão de ajudar no acolhimento de refugiados ucranianos em Portugal, mas também na recolha e envio de bens essenciais para a Ucrânia.

Cinema Ideal, Rua do Loreto, 15. 21 099 8295. De 24 a 30 de Março, vários horários. Preços: 5€ a 7€.

