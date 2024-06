Documentário sobre Patti Smith regressa às salas de cinema

Pela terceira vez, os lisboetas terão a oportunidade de ver Patti Smith, poeta do rock (2022), documentário de Sophie Peyrard e Anne Cutaia que explora o percurso da icónica poeta, escritora, música e artista plástica. O documentário é exibido a partir de 25 de Julho, numa iniciativa da associação Zero em Comportamento, mas ainda não foram reveladas as salas de exibição.

O documentário passou pelo IndieLisboa em 2021 com o nome original Patti Smith, Electric Poet e em Janeiro do ano passado foi exibido em várias salas de Lisboa, integrado na programação Filme do Mês, da associação Zero Em Comportamento. Uma história sustentada em arquivos históricos que acompanha décadas de criação poética, literária e musical da multifacetada artista, desde que chegou a Nova Iorque, com apenas 20 anos de idade, na década de 1960. “Contar a história da Patti Smith é também falar de uma cena que marcou a história da música e é uma alegria mergulhar nos arquivos da época”, revelou Anne Cutaia à Time Out numa entrevista às realizadoras em Janeiro de 2023.

O sucesso dessa passagem por espaços como o Cinema City Alvalade, a Biblioteca de Marvila, a Nova SBE (Carcavelos), a Biblioteca Orlando Ribeiro (Telheiras) e a Biblioteca de Alcântara ditou agora este regresso, poucos meses após a inauguração da exposição “Evidence”, que juntou a artista e o colectivo germano-americano Soundwalk Collective no MAC/CCB, uma colaboração que a 23 de Março, dia da inauguração da exposição, também subiu ao palco do Belém Soundcheck, o novo festival do CCB. A exposição ainda pode ser vista até 15 de Setembro.

A Zero em Comportamento anuncia outro regresso às salas: a partir de 15 de Agosto estará em reposição o documentário Ryuichi Sakamoto: Coda (2017), de Stephen Nomura Schible, um retrato íntimo da vida e obra do artista japonês que morreu em 2023. A carreira de Sakamoto tocou vários universos, da música electrónica às bandas-sonoras para cinema, das quais se destacou a composição para O Último Imperador (1987), que lhe valeu um Óscar.

