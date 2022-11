Dois anos depois, a Feira do Livro de Fotografia está de volta

A Feira do Livro de Fotografia regressa ao Arquivo Municipal de Lisboa, com um mercado, uma exposição e uma oficina.

Foram dois anos de interregno forçado devido à pandemia. De volta ao Arquivo Municipal de Lisboa, a Feira do Livro de Fotografia retoma o seu papel como espaço experimental de exposição, venda e debate em torno do livro de fotografia e das diferentes formas que este pode assumir. Entre 25 e 27 de Novembro, há um mercado, uma exposição e até uma oficina para os que gostam de pôr mãos à obra.

O grande destaque é o mercado de fotolivros, que conta com a presença de editores, livreiros e alfarrabistas. Há ainda uma exposição de maquetas, com dummies e fotolivros em fase de projecto e espaço para autores e pequenos editores, com venda de publicações e fotolivros auto-editados e apresentação de projectos fotográficos autorais, em desenvolvimento ou já concluídos. No domingo, 27, está também prevista uma oficina de conservação preventiva de álbuns fotográficos. A iniciativa, que terá início às 10.30, é de entrada livre, mas requer marcação prévia através de e-mail (arquivomunicipal.se@cm-lisboa.pt).

“Além das suas facetas de divulgação, pretende-se que esta edição continue a desempenhar um papel agregador e dinamizador na construção, transmissão e distribuição do livro de fotografia, de modo a gerar o interesse da comunidade vinculada à linguagem fotográfica, incentivando novos projectos e continuando a favorecer a criação de novos públicos”, lê-se em comunicado da organização, que convida a descobrir mais sobre as presenças confirmadas no mercado através da página de Facebook da feira.

Organizada por um grupo informal, com o apoio institucional e colaboração do Arquivo Fotográfico desde 2015, este evento reúne anualmente autores, editores independentes e livreiros, especializados em publicações fotográficas, fotolivros e fotozines. A iniciativa, que já vai na sua 12.ª edição, tem-se constituído como um polo dinamizador e valorizador da criação editorial no domínio fotográfico em Portugal.

Arquivo Municipal de Lisboa, Rua da Palma 246. 25-27 Nov, Sex 18.00-20.00, Sáb-Dom 11.00-20.00. Entrada livre

