A estreia destas celebrações faz-se com um concerto comentado, “À volta de Bach…”, no Convento de São Pedro de Alcântara.

As comemorações dos 500 anos da morte de Dona Leonor de Portugal arrancam com um concerto único na Igreja de São Roque, a 2 de Maio, pelas 19.00. Esta iniciativa faz parte de um ciclo organizado pela Égide – Associação Portuguesa das Artes, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, instituição fundada por Dona Leonor em 1498 – e acontece entre 1 e 3 de Maio, em vários espaços nobres da Santa Casa, que vão acolher uma programação musical que junta nomes como Marcos de Portugal, Bach, Chopin, Debussy e Ravel, interpretados por alguns dos mais destacados músicos nacionais.

O arranque é marcado pelo concerto comentado À volta de Bach…, às 19.00, no Convento de São Pedro de Alcântara. Em palco estarão o flautista António Carrilho e a pianista Luísa Tender, que propõem uma abordagem reflexiva e informal sobre a obra de Johann Sebastian Bach, cruzando a flauta de bisel com o piano moderno.

A 2 de Maio, as comemorações centram-se na Igreja de São Roque com um dos pontos altos da programação: a interpretação da “Missa Grande” de Marcos de Portugal, peça de entrada livre que junta um elenco alargado de intérpretes, entre os quais Carla Caramujo, Susana Gaspar, João Rodrigues e o Coro Voces Caelestes, sob a direcção musical de Sérgio Fontão.

No último dia do evento, o Convento de São Pedro de Alcântara volta a ser palco de um recital de piano. Artur Pizarro apresenta Paris: a Cidade do ano, programa que percorre algumas das páginas mais emblemáticas do repertório romântico e impressionista, com obras de Chopin, Debussy e Ravel.

Os bilhetes para os concertos pagos já podem ser adquiridos.

