Dormir no Pavilhão do Conhecimento? Sim, pode. E com dinossauros

A Noite no Museu está de volta e com um novo cenário, a exposição temporária “Dinossauros: O Regresso dos Gigantes”.

“Dinossauros: O Regresso dos Gigantes", no Pavilhão do Conhecimento

Dormir aos pés de um T-Rex ou de um Ankylosaurus? Sim, é possível. A Noite no Museu está de volta ao Pavilhão do Conhecimento, para uma aventura nocturna que começa quando o último visitante sai. Pensada para crianças e jovens entre os seis e os 15 anos, a iniciativa tem agora um novo cenário, a exposição temporária “Dinossauros: O Regresso dos Gigantes”, que vão poder visitar de lanterna na mão e espírito científico apurado.

Quais os materiais e os métodos de estudo usados pelos paleontólogos nas escavações? O que é que acontece quando se encontram fósseis? É o que os miúdos mais curiosos vão poder descobrir durante uma noite e uma manhã. O programa inclui ainda uma hora do conto antes da hora de ir dormir e, claro, três refeições (picnic volante, ceia e pequeno-almoço) para recarregar baterias.

Inaugurada em Novembro de 2022, “Dinossauros: O Regresso dos Gigantes” conta com modelos à escala real de diferentes espécies de dinossauro, como o famoso Tyrannosaurus rex, um dos maiores predadores que alguma vez existiu, o Ornithomimus, detentor do primeiro lugar do pódio em velocidade, e o Ankylosaurus, que parecia estar “armado até aos dentes” como o seu próprio nome sugere. Há ainda tendas de campanha, onde é preciso escavar com muito cuidado para desenterrar fósseis, e um Laboratório, onde técnicas inovadoras e mais ou menos sofisticadas actuam como verdadeiras máquinas do tempo.

Para um mínimo de 12 e um máximo de 30 miúdos, a Noite no Museu custa 50€ por participante e decorre das 19.00 de sábado às 10.00 de domingo, nos dias 11 de Março, 15 de Abril, 20 de Maio, 17 de Junho, 8 e 22 de Julho, 12 e 26 de Agosto.

Pavilhão do Conhecimento. 11 Mar, 15 Abr, 20 Mai, 17 Jun, 8 e 22 Jul, 12 e 26 Ago, Sáb 10.00. 50€/participante

