Dormir, surfar e trabalhar: Selina abre novo hotel em Peniche em Julho

Ninguém dispensa uma boa escapadinha e, mais do que nunca, que seja num destino no nosso país onde há cada vez mais oferta para todo o tipo de estadias. Exemplo disso é o Grupo Selina, que vai hastear uma bandeira em Peniche a partir de 1 de Julho, dia em que abre o novo hotel onde para além dormir, pode trabalhar, surfar, comer e ainda andar de skate.

Depois de erguer unidades hoteleiras no Porto, Gerês, Vila Nova de Milfontes, Ericeira e Lisboa – aqui com o Secret Garden –, a cadeia internacional chega agora a Peniche para abrir o sexto espaço em Portugal num formato de surf hub, um investimento de cerca de 300 mil euros.

É por Peniche que todos os anos passam alguns dos melhores surfistas do campeonato do mundo ou não fosse aqui o quartel-general deste desporto. O grupo hoteleiro quis apostar na área para “trazer novos mercados de surf para esta localidade”, lê-se em comunicado.

Há 108 camas no hotel, divididas entre quartos privados standard e deluxe e pelos dormitórios de quatro, seis e oito camas. Além disso, existem os espaços comuns à semelhança dos outros hotéis, com um restaurante e bar, uma piscina, uma sala multiusos para reuniões, uma sala de yoga, um underground club e um cowork. Este último terá 12 lugares e é um dos atractivos Selina que conjuga dormidas com trabalho, havendo até packs especiais para estadias semanais Surf & Stay, neste caso.

Haverá ainda pranchas de surf e de Stand Up Paddle disponíveis para os hóspedes que queiram aproveitar a capital da onda das praias de Peniche e do Baleal. Mas entre trabalho, surf e dormidas, esta unidade hoteleira quis também apostar no público do skate e, logo à entrada, tem um half-pipe para quem gosta de se equilibrar em cima de outras tábuas.

De forma a promover o novo espaço, o Selina oferece 30% de desconto em reservas (aqui; a partir de 52,50€ dormitório - 126€ standard) entre Julho e Setembro com oferta de pequeno-almoço e cowork. Quanto aos packs promocionais é estar atento à página de Facebook do Selina Peniche.

