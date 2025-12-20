Dos dumplings aos noodles, o Ouch mostra-nos o que é uma cantina asiática não autêntica

Abriu em Outubro, perto do Campo Pequeno, e é um restaurante de inspiração asiática, com uma selecção curta de pratos coreanos, japoneses e chineses.

Conhecemos bem cozinhas autênticas, cozinhas que procuram honrar as origens de uma gastronomia através de ingredientes, sabores, tradições e métodos de confecção que completam cada prato. Bem, o Ouch não é exactamente isso. Tal como deixa claro nas suas redes sociais e até está inscrito no menu, o restaurante é uma cantina asiática não autêntica. Nas palavras do proprietário, Eugene Bilousov, o Ouch procura ser uma “fusão” das diferentes gastronomias asiáticas, da japonesa à coreana. É por isso que vamos encontrar uma selecção curta e ao mesmo tempo abrangente de pratos, como kimchi, noodles, gyozas e dumplings.

O restaurante fica na Avenida Sacadura Cabral e abriu em Outubro, depois de cinco meses de obras de remodelação. Ainda que por fora o espaço não seja vistoso, o ambiente conquista-nos à entrada. O chão em mosaico colorido contrasta com uma das paredes, com tijolos e cimento expostos, como se este se tratasse de um lugar em plena construção. Os detalhes, entre eles as mesas de alumínio e as cadeiras de madeira, as plantas que brotam de vários sítios e a tapeçaria com a imagem do monte Fuji, chegam para tornar a decoração interessante. A cozinha é aberta para sala.

Rita Chantre Ouch

Rita Chantre

A ideia era fazer algo diferente, já que, segundo Eugene, a zona não carece de restaurantes asiáticos. Essa vontade ditou a decoração e, claro, a carta. “Temos muitos estudantes e escritórios aqui à volta. É um bairro bastante calmo, mas faltava aqui um sítio cool. Foi então que percebi que tínhamos de fazer algo que dissesse que somos diferentes. Decidimos que não queríamos ser autênticos, por isso é que dizemos que somos uma cozinha não autêntica”, explica o ucraniano, que chegou a Lisboa em 2023 e, desde então, abriu já um café – o The Layers – e, mais recentemente, o bar de vinhos Noisy Voices.

Nas entradas, encontramos propostas como kimchi (4€), hóstias de camarão com molho de sésamo (4€) e cogumelos orelha-de-Judas com miso e lichias (6€). Há três pratos preparados no wok: frango teriyaki, camarão em caldo de coco, ou tofu, acompanhados por arroz ou noodles (11€-13€). Depois, há tofu frito com chutney de manga (8€), frango crocante (10€), gyozas de frango ou de legumes (oito unidades por 9€) e dumplings de frango servidos em caldo dashi (quatro unidades por 8€). Temos ainda um prato frio, uma taça de noodles de vidro que leva cogumelos orelha-de-Judas, pepino, wakame e molho tom yum, originário da Tailândia (9€). Por mais 3€ ou 4€, é possível adicionar frango, camarão ou tofu.

Rita Chantre Dumplings de frango servidos em caldo dashi

Rita Chantre Noodles com camarão em caldo de coco

“Como europeu, sinto que comer muita comida asiática, que é bastante gordurosa, pode tornar-se pesado para o estômago. Não é comida para todos os dias. Então, aqui, a comida é personalizada para os europeus, de forma a que seja mais saudável e mais próxima daquilo a que estamos habituados. Temos cozinheiros ucranianos que trabalham com o produto e não conhecem a sua origem, mas não é preciso, porque estamos num restaurante não autêntico, de fusão”, diz Eugene, também proprietário de restaurantes de inspiração asiática no país natal.

Nas bebidas, mantém-se a simplicidade. Além das opções genéricas, como cerveja e água, temos sake (6€ o copo, 10€ a garrafa), chá cerimonial (4€), kombucha (4€), café de filtro (3,50€) e cold brew (5€). As sobremesas são só duas: pudim de matcha e coco, soufflé de gengibre e wasabi (6€) e mochi (3,50€). Todos os dias, entre as 14.00 e as 18.00, conte também com combinados especiais, que vão dos 11,50€ aos 19€ e incluem um wok ou uma bowl e uma bebida. No caso dos combinados mais caros, tem direito a entrada.

Rita Chantre Cogumelos orelha-de-Judas com miso e lichias

RITACHANTRE Pudim de matcha e coco, soufflé de gengibre e wasabi

O Ouch faz entregas ao domicílio e um dos próximos passos é abrir dark kitchens nalgumas zonas da cidade, como, por exemplo, o Parque das Nações e Cascais, de maneira a tornar o serviço mais eficiente e a cobrir uma maior área.

Avenida Sacadura Cabral, 46A (Campo Pequeno). Seg-Dom 12.45-21.45

As últimas de Comer & Beber na Time Out

Maluquinhos do chocolate, a Raro Cacau abriu na Guerra Junqueiro para elevar a loucura a outro nível. A sua praia é mais tiramisù? Então experimente os da Misú, que podem ser de Biscoff ou Nutella. Pausa nos doces para dar conta do sushi no Ryōshi!, do bife do novo Blade ou da chegada do Sea Me a Alvalade, algumas das novidades mais recentes no panorama gastronómico da cidade.