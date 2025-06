Dos smash burgers aos milkshakes, o Patty quer ser um diner americano

O restaurante de smash burgers abriu, junto ao Estádio da Luz, com smash burgers, batidos e sobremesas. Em Julho, abre um novo espaço no centro de Lisboa.

Há dois anos, Rute Carvalho viajou até aos EUA e apaixonou-se por smash burgers, ao contrário do que ela própria pudesse pensar. “Eu não gosto de hambúrguer. É um bocado caricato, mas dizem que quem não gosta do produto que vende, se calhar consegue vender mais”, brinca. Talvez tenha sido o facto de a carne ser esmagada na grelha, ou até o tipo de pão, mas a verdade é que os smash burgers conquistaram-na. E então, chegada a Lisboa, com vontade de ter um negócio próprio, decidiu abrir um restaurante de smash burgers. Além da especialidade da casa, o Patty Smash Burgers, aberto desde 5 de Março, aposta nos milkshakes e nas sobremesas.

Junto à entrada, há uma esplanada generosa e, lá dentro, das paredes às mesas e cadeiras, o restaurante pinta-se de vermelho e branco. E não, não é por estar próximo do Estádio da Luz. O Patty Smash Burgers vai antes buscar as suas cores e a sua estética aos diners tipicamente americanos. Os néons na parede, a música que toca e até os tabuleiros de metal e copos de plástico vermelhos em que a comida e bebida nos é servida têm todos um propósito: transportar-nos para esse universo que se vive do outro lado do Atlântico.

“Eu sempre gostei muito dos american diners, de todo o ambiente, da decoração e tudo mais. E surgiu a ideia, quando provei o smash burger. Foi aí que me apaixonei completamente pelo hambúrguer em si e pensei que era este o caminho que queria levar como empresária”, começa por explicar a proprietária, que acredita ter em mãos um conceito distinto daqueles que existem por toda a cidade. Para as crianças, há um kids corner, onde podem brincar e pintar, e para os adultos, uma máquina de flipper alusivo aos Simpsons, logo à entrada. Depois, a oferta também procura ser diferenciadora.

“Quis juntar todo esse ambiente e experiência à introdução de milkshakes, feitos por nós, e de sobremesas, que também somos nós que produzimos. Quis dar uma oferta diferente daquilo que já existia no mercado. O simples funciona, mas com um toque diferente”, continua Rute Carvalho, que antes de abrir o Patty já tinha trabalhado em restauração. De batidos (5,90€) existem duas opções – morango ou baunilha – e, nas sobremesas, encontramos uma delícia de chocolate branco e morango e outra de chocolate negro e caramelo salgado (4,50€). E, tal como acontece com as propostas doces, tenta-se ao máximo que o resto também seja produzido na casa, como é o caso dos pickles ou dos molhos, que são veganos e incluem smoky chipotle, maionese de alho e alecrim, jalapeño, maionese de ervas ou molho de trufa.

De hambúrgueres, destaca-se o veggie crush, que, como os restantes, inclui queijo cheddar, cebola, pickles, ketchup e mostarda. “Uma coisa que me fazia todo o sentido era ter um [hambúrguer] vegetariano, que fosse igualmente delicioso como o de carne. Isso, para mim, era ponto fulcral. Não que eu seja vegetariana, mas sei que há cada vez mais a procura por esse tipo de produto.” A este juntam-se o patty, o mais simples de todos, o bacon patty e o tomy, que leva tomate seco e é a mais recente adição à carta. Os valores dos menus, com hambúrguer, bebida e batata, vão dos 14,90€ aos 15,90€. Para os mais pequenos, o single patty fica por 11,90€.

Milkshake de morango

Até ao final do ano, esperam-se várias novidades. “Temos algumas alturas do ano estipuladas para fazer o lançamento de produtos, porque acho super interessante não nos ficarmos apenas pelo que já temos. Isto é um monoproduto, mas é um monoproduto que tem muitas variantes e, portanto, há muitas coisas que resultam. O caso do tomy foi um deles, que teve bastante saída”, realça. O Patty Smash Burgers vai ainda ganhar novas localizações, pelo menos mais duas este ano. O próximo espaço abre, em Julho, no centro de Lisboa, adianta Rute Carvalho, não querendo dar mais detalhes.

Rua António Alçada Baptista, 7A (São Domingos de Benfica). Seg-Dom 12.00-23.00

