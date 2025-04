Douro é uma das melhores regiões vinícolas da Europa para visitar em 2025

Um novo estudo classificou as diferentes regiões quanto à qualidade e quantidade de experiências de degustação de vinhos – eis as dez melhores.

Desfrutar de um copo de vinho ao jantar é uma coisa, mas passar alguns dias a prová-lo no seu local de origem, numa bela vinha, é outro nível de felicidade. Em toda a Europa, há muitas regiões vinícolas esplêndidas onde pode fazer exactamente isso – mas quais são as melhores?

A Emerald Cruises analisou o número de experiências de degustação de vinhos mais bem classificadas (com pelo menos 4,4 estrelas no Google), o número de avaliações de cinco estrelas e o sentimento geral do feedback das regiões vinícolas da Europa para compilar uma lista das dez melhores.

Em primeiro lugar? É Bordéus e não, também não estamos assim tão surpreendidos. A região do sudoeste de França é casa de algumas vinhas de grande prestígio e é famosa por produzir vinhos tintos encorpados. Não é de admirar, por isso, que tenha uma pontuação total impressionante de 96 em 100, graças a 112.063 avaliações de cinco estrelas nas nove provas mais bem classificadas.

Em segundo lugar ficou Eger, uma região húngara que se orgulha de ter 16 provas de vinho altamente bem cotadas e é famosa pelo seu Egri Bikavér (que se traduz para sangue de touro); um vinho tinto seco e ousado. Em terceiro lugar está a Toscana, a região digna de atenção no centro de Itália que começou a produzir "super toscanos" – vinhos que combinam a sua clássica casta Sangiovese com outras como Cabernet Sauvignon e Merlot.

O estudo também revelou quais são as regiões vinícolas mais procuradas do momento, ao analisar os dados de pesquisa do Google, e no topo da lista estava Creta, que registou um aumento impressionante de 400% nas pesquisas nos últimos três meses. Provença ficou em segundo lugar, com 143%, e Sicília em terceiro, com 129%. Leia mais para saber quais são as melhores regiões vinícolas da Europa.

As melhores regiões vinícolas da Europa para visitar

Bordéus, França Eger, Hungria Toscana, Itália Rioja, Espanha Champagne, França Franciacorta, Itália Santorini, Grécia Região Ribera del Duero, Espanha Região do Douro, Portugal Priorat, Espanha

