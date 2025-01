Doze anos depois, vai reabrir o túnel rodoviário que liga Itália e França

Já ouviu falar do túnel de Tende? Trata-se de uma passagem de 3182 metros situada a norte do departamento francês dos Alpes Marítimos, que faz a ligação com a Itália, e que foi encerrada para grandes obras de renovação em 2013.

O plano era modernizar o segmento original do século XIX e construir uma segunda passagem para os veículos atravessarem. Agora, o túnel está prestes a reabrir – mais ou menos.

As obras do novo túnel deverão estar concluídas em Março, estando a abertura prevista para Junho, após um período de testes. No entanto, as obras no túnel antigo só começarão quando o novo lado estiver aberto, pelo que, por enquanto, o túnel só servirá um sentido.

O projecto já foi prejudicado por atrasos – 200 toneladas de materiais foram roubadas do local em 2017 e a tempestade Alex tornou o lado francês inacessível em 2020. Pensa-se que ambos os lados estarão abertos para utilização em 2027.

Quando foi inaugurado, em 1882, Tende era o túnel rodoviário mais longo do mundo e, na altura, fazia apenas parte da Itália. No entanto, isso mudou quando o Tratado de Paris de 1947 viu esta porção de terra ser anexada pela França.

Os custos foram divididos entre os governos francês e italiano – mas quanto lhes está a custar exactamente? Bem, o projecto foi originalmente estimado em 170 milhões de euros, mas desde então esse valor subiu para uns impressionantes 250 milhões de euros. De acordo com o The Connexion, cerca de 41% do custo foi suportado pelo governo francês e pelas autoridades locais das regiões vizinhas e 70 milhões de euros pela Itália.

Procura uma forma mais ecológica de viajar entre Itália e França? Embora a renovação esteja em curso desde a última década, registaram-se enormes progressos nos serviços ferroviários que ligam os dois países. Em 2022, foi lançado um comboio de alta velocidade Paris-Milão e, em 2032, Turim e Lyon deverão estar ligadas por caminho-de-ferro.

Fique atento às actualizações sobre a reabertura total do túnel de Tende. Entretanto, aqui estão as melhores coisas para fazer em França e em Itália.

