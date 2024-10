Drawing Room Lisboa transforma SNBA na casa do desenho

A Drawing Room Lisboa 2024, feira de arte contemporânea especializada em desenho, está de portas abertas na Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA) até domingo 27 de Outubro, para mostrar o trabalho de perto de 70 artistas, entre os quais dois mestres históricos, Helena Almeida (Portugal, 1934–2018) e Hermann Nitsch (Áustria, 1938–2022). No total, o evento junta 26 galerias de arte debaixo do mesmo tecto, algumas delas presentes pela primeira vez nesta feira.

Este ano, às bem conhecidas e já habituais galerias 111, Filomena Soares, Vera Cortês, 3+1 Arte Contemporânea, Carlos Carvalho, Salgadeiras, Bruno Múrias e Miguel Nabinho, de Lisboa, e Presença, Lehman + Silva e Pedro Oliveira, no Porto (e ainda com a Fonseca Macedo – Arte Contemporânea de Ponta Delgada) vêm juntar-se dois novos nomes – a Galeria Francisco Fino, de Lisboa, com um solo show de Gabriel Abrantes, e a Galeria Nuno Centeno, do Porto, que apresenta o trabalho de José Pedro Croft. Além destas, são quatro as galerias internacionais presentes: as espanholas Galería Siboney e Galería Silvestre, e a alemã Jahn und Jahn e a Monitor, com sede em Itália, ambas já instaladas na capital portuguesa.

A grande novidade desta sétima edição é precisamente o reforço da componente internacional, com a criação do programa e espaço de exposição Quarto de Visitas, para mostrar o melhor do desenho contemporâneo internacional e acolher novas galerias. Na sua estreia, três propostas bastante diferentes de desenho europeu: "a abstração envolvente de Carsten Fock, representado por Zeller Van Almsick (Viena, Áustria), a dramática figuração de Susanna Inglada, representada pela Galerie Maurits van de Laar (Haia, Países Baixos) e o grafismo tão maníaco quanto fértil de Olivier Gruber, representado pela Invisible Galerie (Marselha, França)", lê-se no site.

Conte ainda com apresentações, conversas e debates nas habituais secções dedicadas ao livro (Espaço Editorial) e ao pensamento (Millennium Art Talks), além da exposição dos dez artistas finalistas do IV Prémio de Desenho Flad/DR LX.

Rua Barata Salgueiro, 36 (Avenida). Qua-Sex 14.00-21.00, Sáb 11.00-21.00, Dom 11.00-18.00. 9€. Programação disponível no site

