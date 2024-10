Dress a Girl: costurar por uma boa causa. Aceita o desafio?

É já este sábado, 5 de Outubro, que a associação Dress a Girl organiza, em parceria com o Município de Oeiras, o seu quarto encontro nacional. A ideia é juntar diferentes gerações e criar peças de roupa para doar a crianças de países carenciados. Com entrada livre, o evento de costura solidária conta ainda com programação paralela, como música e workshops.

Costurar, doar tecidos novos ou que já não quer ou apenas celebrar o trabalho voluntário. A escolha é sua. Só tem de aparecer no Pavilhão Desportivo Celorico Moreira entre as 10.00 e as 18.00. E, se ainda está com dúvidas, a organização promete “sorteios e muitas surpresas”.

A iniciativa, recorde-se, estreou-se em 2019, na Murtosa, onde se juntaram mais de 580 costureiros de todo o país, que costuraram 1333 vestidos e 573 calções. Já em 2022 e 2023, o evento realizou-se em Cascais, no Mercado da Vila, com a presença de mais de 500 voluntários e centenas de visitantes.

Pavilhão Desportivo Celorico Moreira, Algés. 5 Out, Sáb 10.00-18.00. Entrada livre

