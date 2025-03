Drew Pritchard, de ‘Mestres do Restauro’, fez uma caça ao tesouro em Lisboa

O anfitrião do programa de televisão andou por Lisboa em busca de relíquias. O episódio especial é emitido a 25 de Março, no Discovery Channel.

O primeiro episódio da 18.ª temporada do programa Mestres do Restauro será especial. O caçador de antiguidades Drew Pritchard veio a Lisboa em busca de tesouros para lhes dar uma nova vida, percorrendo mercados, palácios e armazéns. O episódio estreia a 25 de Março, pelas 21.00, no Discovery Channel.

São muitas as vezes que não damos valor, ou nem olhamos, para preciosidades que estão mesmo à frente do nosso nariz. Mas o britânico Drew Pritchard tem um olho tão especial que se tornou uma forma de vida: encontrar artefactos preciosos e dar-lhes uma nova vida. E Lisboa tem tesouros em cada canto. Neste episódio especial, Pritchard aventurou-se, claro, pela Feira da Ladra, uma espécie de terra dos sonhos dos caçadores de antiguidades e palco de tensas negociações para este viajante.

©DR Drew Pritchard, Verónica Leitão, Manuel Leitão e John Tee, no Solar Antiques

No entanto, nem só de artefactos se faz este episódio alfacinha. Também irá explorar as pessoas por detrás de cada uma das preciosidades, entre antiquários, coleccionadores e artesãos, que partilham as suas histórias e destacam a importância de preservar o passado. Destaque para a Solar Antiques, a maior e mais antiga loja do mundo especializada em azulejos originais, localizada aqui mesmo, no Príncipe Real.

Discovery Channel. Estreia a 25 de Março, às 21.00

