Durante cinco dias, a enguia é a estrela no JNcQUOI Asia

Está aberta a época da enguia. Se há altura para a saborear ou, até provar pela primeira vez, é esta. No JNcQUOI Asia, a proposta é que a descubra com a tradição japonesa. Defumada ou grelhada, a enguia é homenageada no Unagui Festival, que acontece no restaurante entre 6 e 10 de Março.

Como complemento ao menu habitual, o chef Mário Esteves apresenta uma carta que quer dar a conhecer novas formas de degustar este tipo de peixe que vão de encontro à gastronomia japonesa.

As cinco criações à escolha incluem niguiri unagui (16€); temaki unagui com pimenta sansho (23€); uramaki unagui com abacate e sésamo (24€); tamago de enguia fumada (28€), omelete japonesa, enguia fumada e maionese de mentaiko; e donburi de unagui (38€), unagui sobre arroz, ovo, teriyaki, pimenta sansho e sementes de sésamo.

O menu dedicado à enguia está disponível ao almoço e ao jantar, entre as 12.00 e a 00.00, e as reservas podem ser realizadas por telefone, através do número 210 513 000, ou através do email book@jncquoiasia.com.

Avenida da Liberdade, 144. 6-10 Mar. Qua-Dom, 12.00-00.00. Vários preços

+ Com duas estrelas no Antiqvvm e uma no 2 Monkeys, Vítor Matos domina Gala Michelin

+ Vietnamita, tailandês ou coreano? No Street Chow, "há um pouco de tudo"