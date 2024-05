Talvez nunca tenha ido ou nem sequer tenha ouvido falar (de tão secreto que é), mas o Secret Theatre Lisbon está de regresso. A sessão de teatro interactivo é protagonizada pela actriz Jaime Mears e promete ser um momento repleto de surpresas, com desconhecidos e bom vinho à mistura. Acontece esta sexta-feira e sábado, 3 e 4 de Maio.

Inspirado no Secret Supper Club, que organiza festas e jantares em que a ideia é conhecer novas pessoas, o Secret Theatre Lisbon organiza, regularmente, peças de teatro interactivas, em inglês, em locais secretos, em casa de alguém, ou em espaços alternativos em Lisboa. Os participantes, que costumam variar entre os 25 e os 30, têm ainda acesso a um convívio antes do espectáculo, em que podem trincar qualquer coisa e beber um copo de vinho.

As peças apresentadas por Jaime Mears são inspiradas no público presente naquela noite, prometendo ser surpreendentes e íntimas. Esta sexta-feira e sábado, o Secret Theatre ocupa o número 23 da Travessa da Amoreira, entre as 19.00 e as 21.15. O bilhete custa 21€ e deve ser feita uma reserva com pré-pagamento através do email secrettheatrelisbon@gmail.com ou pelo WhatsApp, através do número 937 990 470.

Travessa da Amoreira 23. 3-4 Mai. Sex-Sáb 19.00-21.15. 21€

