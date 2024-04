Durante dois dias, mais de 4000 bailarinos vão dançar em Sintra

O Festival Corpo está de regresso a Sintra nos dias 27 e 28 de Abril. A 15.ª edição do Encontro Internacional de Dança conta com a participação de mais de 4000 bailarinos e acontece na Quinta da Ribafria e, em simultâneo, no resto do mundo através de uma emissão em directo através do canal do festival.

A tempo de celebrar o Dia Mundial da Dança, 29 de Abril, a 15.ª edição do Corpo promove uma programação de entrada livre, que pretende aumentar a visibilidade de bailarinos, coreógrafos e estruturas de dança.

No sábado, 27, das 10.15 às 11.30, a palestra Dança Inclusiva junta professores, coreógrafos e bailarinos, nacionais e internacionais, para falar acerca deste tema, que está cada vez mais presente nas áreas de ensino artístico da dança. A partir das 15.00, pode ser visto o espectáculo Corpo Imersão I e, às 20.30, Noite Mágica. Diferentes escolas, grupos, companhias e bailarinos protagonizam estas mostras de dança.



No domingo, 28, das 15.00 às 19.30, sobe ao palco Corpo Imersão II. De manhã, entre as 10.30 e as 12.00, há um espectáculo virado para o ensino articulado e vocacional da dança.

O festival é produzido em parceria com a Câmara Municipal de Sintra, a Fundação CulturSintra e a União de Freguesias de Sintra. "É, de facto, para nós, motivo de genuína gratidão, ter ao nosso lado de forma inquebrável quem acredita no nosso trabalho e, acima de tudo, quem acredita na importância da criação destes grandes eventos que só vêm mostrar a forte capacidade artística e performativa da dança em Portugal. Este ano, tivemos uma adesão inédita, vão passar pelo Palco Internacional cerca de 4000 bailarinos", afirma Lucília Bahleixo, fundadora do Festival Corpo.

Quinta da Ribafria. 27-28 Abr. Sáb 10.00-22.00, Dom 10.00-19.30. Entrada livre

