Durante dois dias, os novos talentos da música dão concertos gratuitos na Gulbenkian

O Festival Jovens Músicos, que procura promover novos talentos na área da música em Portugal, regressa para mais uma edição. A programação dura dois dias, esta quarta e esta quinta-feira, 18 e 19 de Setembro, com nove eventos, dos quais quatro são concertos nos Auditórios da Fundação Gulbenkian. A entrada é livre, mas limitada à lotação das salas.

Entre mais de 250 músicos a concorrer à 37.ª edição do PJM – Prémios Jovens Músicos, foram reconhecidos com o primeiro lugar seis músicos e dois grupos em sete categorias: Beatriz do Patrocínio no Canto (nível superior); L’Amoureux Empire na Música Barroca; Laura Peres no Violino (nível superior); Ester Santos no Violoncelo (nível médio); Pedro Moreira no Oboé (nível superior); Henrique Dias em Eufónio e Tuba (nível superior); Quarteto Tágide (nível superior) e Trio Interlúdio (nível médio) na Música de Câmara. Na categoria de fagote, não foi atribuído nenhum primeiro lugar.

O primeiro dia de festival começa às 15.30, com a cerimónia de entrega de prémios. Segue-se, às 17.00, a apresentação de um CD do Duarte Ventura Quinteto, Combo Laureado de Jazz em 2023; e, às 18.00, o concerto de abertura, com apresentações de L’Amoureux Empire (Rafaela Salgado no cravo e Raquel Mendes como soprano) e do Coro Infanto-Juvenil da Universidade de Lisboa, com João Vale ao piano e direcção de Érica Mandillo.

Ainda na quarta-feira, poderá ouvir, às 21.00, o Concerto com Jovem Músico do Ano 2023, que conta com a laureada Beatriz Cortesão (harpa), acompanhada por Nuno Inácio (flauta) e a Orquestra Metropolitana de Lisboa, com direcção de Miguel Sepúlveda.

No dia seguinte, 19 de Setembro, a programação arranca às 16.00, com uma mesa redonda sobre “Jovens Músicos – oportunidades e direitos”, com Eduardo Simões (Gestão dos Direitos dos Artistas) e Vasco Dantas (Music Series Festivals), moderados pelo director artístico do festival, Luís Tinoco. Segue-se, às 17.00, a apresentação do CD do Duo Sirius (Diogo João e Márcio Silva nas guitarras), grupo laureado na categoria de Música de Câmara (nível superior) em 2022; e, às 18.00, o concerto dos laureados de Música de Câmara de 2024 – Trio Interlúdio (Martim Coimbra Pereira no piano, Leonor Claro Teixeira no violoncelo e João Freitas Sousa no clarinete) e Quarteto Tágide (Vicente Sobral no violino, Ana Sofia Faria no violino, Raquel Agostinho na viola e Inérzio José Macome no violoncelo –, bem como do Maat Saxophone Quartet, grupo laureado em 2018.

Ao final da noite de quinta-feira, 19, o festival encerra com o concerto dos solistas laureados de 2024: Pedro Moreira no oboé, Ester de Sena Santos no violoncelo, Henrique Dias na tuba, Laura Peres no violino e Beatriz do Patrocínio no canto, acompanhados pela Orquestra Gulbenkian, sob a direcção de José Eduardo Gomes. O programa inclui ainda a estreia mundial de Diese Töne, de António Capelo, que venceu o Prémio de Composição SPA/Antena 2 deste ano.

A Antena 2 vai assegurar a transmissão de todos os concertos em directo, com acompanhamento no Facebook e transmissão streaming na RTP Palco.

Fundação Calouste Gulbenkian. 18-19 Set, Qua 15.30, Qui 16.00. Entrada livre, mediante lotação das salas

+ ‘Blitz’ celebra 40 anos com um grande concerto na MEO Arena