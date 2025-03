Durante quatro dias, o Conservatório Nacional vai ter aulas abertas, concertos e uma feira

© Escola Artística de Música do Conservatório Nacional Facebook | Escola Artística de Música do Conservatório Nacional

A partir desta quinta-feira, a Escola Artística de Música do Conservatório Nacional abre portas a workshops, uma feira de música, aulas abertas e muito mais. No último dia, os alunos da Escola Superior de Música de Lisboa dão o concerto de encerramento.

A programação estende-se até domingo, 23. No primeiro dia, esta quinta-feira, 20 de Março, destaca-se o workshop de gravação musical, às 10.30, e uma palestra e concerto de harpa, de alunos do Conservatório Nacional. A partir das 16.00, há um recital de canto e, às 16.30, um concerto de jazz. Entre as 14.00 e as 19.00, a feira de música está pensada para quem quiser comprar, vender ou trocar livros, partituras, discos ou instrumentos.

Na sexta-feira, 21, às 11.30, há mais música ao vivo, neste caso inspirada no período barroco. Da parte da tarde, quem estiver interessado em seguir um curso de música, pode assistir às apresentações de algumas universidades portuguesas. Às 14.00, a Universidade Lusíada dá a conhecer a licenciatura em jazz e música moderna e, às 15.00, segue-se a Nova, com a licenciatura em ciências musicais. Às 16.00, é a vez da Academia Nacional Superior de Orquestra.

Sábado é dia de aulas abertas, em que vai poder conhecer e experimentar os vários instrumentos musicais. Decorrem entre as 10.00 e as 13.00 e as 14.00 e as 17.00. Neste dia, há ainda apresentações musicais nos pólos da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional da Amadora, de Loures e do Seixal, às 10.30, às 12.00 e às 14.00, respectivamente. Ao longo de todo o dia, vai haver também food trucks de comida, com propostas da Capricciosa e gelados da Nannarella, e uma zona para os mais pequenos com um castelo insuflável e jogos.

No último dia, domingo, 23, o músico Marc Planells lidera um workshop de improvisação em estilo árabe (para participar, é necessária inscrição), das 10.00 às 16.30, e participa no concerto Pela Paz no Mundo – Palestina com os alunos do workshop, às 17.00. Às 16.00, a Escola Superior de Música de Lisboa dá o concerto de encerramento.

Escola de Música do Conservatório Nacional (Belém). 20-23 Mar. Qui 10.00-19.00, Sex 10.00-18.30, Sáb e Dom 10.00-17.00. Entrada livre (algumas actividades requerem inscrição prévia)

