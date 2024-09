Durante uma semana, Arco do Cego vai ter ópera, jazz e até um musical grátis

É no Jardim do Arco do Cego que a Junta de Freguesia de Avenidas Novas vai celebrar o seu 11.º aniversário, com uma semana repleta de actividades dedicadas à cultura. Entre esta segunda-feira, 23 de Setembro, e domingo, 29, há ópera, musicais, jazz, fado e teatro. Todos os espectáculos no programa são de entrada livre.



O dia de hoje, segunda-feira, será marcado por noite de fados, com actuação de André Ramos, Bernardo Sá Nogueira, António Martins e José Inácio, a partir das 21.00. Na terça-feira, às 18.00, é lançado o livro Memórias e Curiosidades de Avenidas Novas na Tantos Livros, Livreiros.



A partir daí e até sábado, o mote será dado pela música e a dança. O espectáculo musical da Associação Voz de Setúbal tem lugar na quarta-feira, às 21.00, mas o destaque vai para o sábado, 28, com a tónica no jazz. O Quarteto Marques / Cabaud, de Gonçalo Marques e Demian Cabaud, convida dois grandes nomes do jazz nova-iorquino – Jeff Williams e John O'Gallagher – a pisar o palco do Jardim do Arco Cego, às 18.30.

Na quinta-feira, 26, há ópera, com uma récita feita por três dos maiores barítonos portugueses da actualidade – André Henriques, Diogo Oliveira e João Merino. Para sexta-feira, 27, está a ser preparado o espectáculo Do Bunker para as Avenidas, com "três actuações de jovens talentos que cantam e prometem surpreender tudo e todos", adianta a Junta em comunicado.



A semana cultural culmina no domingo, 29, com a cerimónia oficial do aniversário da Junta de Freguesia de Avenidas Novas. Com início pelas 17.00 na Ordem dos Contabilistas Certificados, serão homenageadas as oito personalidades nas áreas da cultura, do desporto, da medicina, da comunicação, das forças de segurança e da esfera empresarial.

Jardim do Arco do Cego, Lisboa. 23-29 Set. Vários horários. Entrada livre

