Durante uma semana, Lisboa volta a render-se ao design

Durante cinco dias, a criatividade vai estar ainda mais em alta. A segunda edição da Lisbon Design Week acontece entre os dias 22 e 26 de Maio, com um total de 80 participantes (mais 30 do que no ano passado), espalhados pela cidade. São ateliers, estúdios criativos, lojas, galerias, gabinetes de arquitectura e design de interiores, escolas, espaços privados, hotéis e restaurantes, todos eles com actividades em torno do design e do artesanato contemporâneo.

Aos interessados, propõe-se um roteiro por exposições, lançamentos, conversas e apresentações, com destaque para o design e a criatividade nacionais. Um dos destaques vai para o Arquivo Manuel Aires Mateus, que recebe uma selecção de artefactos de terracota, numa exposição com curadoria do designer francês Sam Baron. Já a Novobanco Gallery apresenta uma instalação do designer brasileiro Wesley Sacardi, ao mesmo tempo que inaugura uma mostra de fotografia de Andres Serrano.

No território dos interiores, Oficina Marques e Andringa Studio apresentam Bucólica, colecção de peças em cerâmica, decorativas e utilitárias, que resulta da mais recente colaboração entre as duas forças criativas. Somam-se outras exposições – Toni Grilo no Coletivo 284, o fotógrafo indiano Shahid Datawala no Flores Textile Studio ou a marca portuguesa de mobiliário De Las Espada na OJO Gallery.

O roteiro inclui muitas outras paragens obrigatórias do circuito de design lisboeta. O Atelier Daciano da Costa, a Galeria Bessa Pereira, a Faculdade de Belas-Artes, o Hotel Hotel ou o Museu Nacional de Arte Contemporânea são apenas alguns exemplos.

O programa completo da segunda edição da Lisbon Design Week será divulgado na próxima semana, no site do evento, que este ano volta a coincidir com a Lisbon by Design. A feira dedicada ao design e ao artesanato contemporâneo vai já na quarta edição e ocupa o Palacete Gomes Freire entre os dias 22 e 26 de Maio.

Vários locais. 22-26 de Maio. Entrada livre

