É assim que vai ser viajar em 2050, segundo a Adventure.com

Não queremos sobressaltar ninguém, mas estamos tão perto de 2050 como estamos de 2000. Alarmado? Nós também.

No entanto, não há nada que possa ser feito para travar a marcha implacável do tempo, por isso, em vez de a temermos, é melhor prepararmo-nos para a aproveitar ao máximo. E isso significa que temos de nos informar sobre como serão os nossos hábitos de viagem daqui a 25 anos.

A Adventure.com publicou um estudo aprofundado sobre como e o que irá mudar nas viagens durante as próximas duas décadas e meia e, embora algumas coisas pareçam muito futuristas, já estamos a viver algumas delas.

A primeira grande mudança apontada será nos transportes. Tal como escreve o Adventure.com, os carros que se conduzem sozinhos pareciam algo impossível, mas agora já são uma realidade em Los Angeles. Os comboios flutuantes também não parecem estar muito longe. No entanto, em 2050, parece que os aviões eléctricos e movidos a hidrogénio já poderão andar nos céus, e poderemos vir a ter "dirigíveis" como uma alternativa para viagens panorâmicas.

O clima é outro factor importante que terá impacto na forma como viajamos, já que, dentro de 25 anos, há uma possibilidade de a Terra estar 2ºC mais quente. Isto poderá significar o fim das clássicas férias de Verão (a que já estamos a assistir com o aumento das "cool-cations"), mas também uma mudança para hotéis e resorts que funcionem inteiramente a partir de energias renováveis e com uma arquitectura resistente ao clima.

A Adventure.com também prevê um crescimento significativo no número de pessoas que viajam dentro das suas possibilidades financeiras, o que provavelmente levará a uma vaga de "mega-resorts" em destinos como a Arábia Saudita.

E com esta mudança, haverá interesse em novas cidades, regiões e países. As cidades turísticas mais populares dos países mais visitados do mundo, como Barcelona e Veneza, estão a travar cada vez mais o aumento de turistas, pelo que as atenções se voltarão para destinos que são "menos conhecidos" neste momento.

O turismo de bem-estar também estará em altas, devido à preocupação com aumentar os nossos anos de vida saudável (o período das nossas vidas em que estamos móveis e activos) em comparação com a nossa esperança média de vida. E depois há o impacto da IA, que irá evoluir de páginas de planeamento de itinerários para coisas como tradução, reconhecimento facial, safaris de realidade virtual e até viagens espaciais.

É muita coisa para assimilar, não é? Na Time Out, damos-lhe as últimas notícias, pouco a pouco, sobre os desenvolvimentos mais recentes no que toca a transportes, viagens e sustentabilidade em todo o mundo, bem como informações sobre as próximas tendências de viagem. Fique atento ao nosso hub de viagens para saber as últimas novidades.

🍿 Filmes e séries para 2025 – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp