É desta que lança um livro: vem aí uma maratona de escrita online

Nem sempre é fácil passar para o papel o que lhe vai na alma, mas a editora de ficção especulativa Imaginauta tem um desafio para todos os aspirantes a escritores: quebrar o isolamento social através de uma maratona de escrita criativa. De caneta na mão ou com o teclado pronto a martelar, poderá juntar-se ao evento online já este sábado.

No Ano Sem Verão, como ficou conhecido o ano de 1816, durante o qual decorreram uma sequência de cataclismos climáticos provocados pela erupção do Monte Tabora, Lord Byron desafiou os escritores com os quais estava a passar uma temporada de férias na Suíça a criar histórias de terror. Este ano, por força da pandemia, é a Imaginauta a lançar o desafio, com a organização da “It’s Alive”: uma maratona de escrita criativa, na qual poderá participar online este sábado, 4 de Abril, a partir das 18.00. “O evento costuma ser organizado anualmente, mas em espaço físico”, esclarece Cristina Alves, directora artística da editora de ficção especulativa. “Por que não aproveitar para incentivar uma actividade em conjunto e criar algum sentido de grupo?”

Esta maratona de escrita é inspirada no projecto “Tu Frankenstein”, fundado no Brasil em 2013, passados quase dois séculos do tal Ano Sem Verão, durante o qual Mary Shelley, então com 18 anos, escreveu o famoso romance de terror gótico Frankenstein, como resposta ao desafio de Lord Byron. A versão portuguesa da iniciativa, “Noite de Lord Byron”, ocorreu em 2014 e reuniu duas dezenas de escritores, no Porto e em Lisboa.

Três anos depois, a Imaginauta reavivou o conceito e o festival de cinema de terror MOTELx recebeu o evento. Em 2018, com o apoio da Rede de Bibliotecas de Lisboa e da Junta de Freguesia de Marvila, a maratona realizou-se no Palácio da Mitra. Nunca mais parou e este ano regressa – só que em formato online.

“A ideia é simples: levar escritores a escrever um conto do início ao fim numa só noite”, explica Cristina. “Ler leva-nos a novos mundos, a novas realidades, a novas experiências, o que é extremamente importante nesta época de isolamento social. Mas a escrita em si ocupa a mente, ajuda a passar o tempo e, com um evento deste género, esperamos, ajudará também a estabelecer uma ligação entre pessoas que estão em isolamento social.”

Entre os participantes deste ano, encontram-se escritores já publicados, como Bruno Martins Soares, autor de A Batalha da Escuridão (2019); João Ventura, autor de Tudo Isto Existe (2018); Sérgio Santos, responsável por várias colectâneas de banda desenhada; e Pedro Cipriano, editor da Editorial Divergência.

Para se juntar ao grupo e começar a trabalhar no seu futuro bestseller, basta enviar uma fotografia por e-mail (correio@imaginauta.net) para a Imaginauta, que tem retratistas a óleo a trabalhar numa galeria de participantes, e visitar as páginas de Facebook ou Instagram da editora, para partilhar a experiência e trocar ideias com outros escritores através da hashtag #ItsAlive2020.

Se quiser, poderá também aderir à sala da appl Canal Discord que será criada de propósito para todos os participantes na maratona poderem conversar pela noite fora. Mantenha-se actualizado através do site da Imaginauta.

+ Desafio Time In: um livro por dia não sabe bem o que lhe fazia