É estúpido, tanso, bandido ou inteligente? No Villaret, vai poder voltar a descobrir

Já pensou que tipo de pessoa é que é? Estúpida, tansa, bandida ou inteligente? Se a resposta é não, se nunca pensou nisso, vai ter agora oportunidade de o fazer. Em Fevereiro e Março, volta à cena As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, com encenação de João de Brito e participação de Noiserv.

É no Teatro Villaret que o espectáculo, a partir do ensaio do historiador Carlo Cipolla, vai ser reposto nos dias 24, 25 e 26 de Fevereiro e 3, 4 e 5 de Março. As Leis Fundamentais da Estupidez Humana estreou-se em Maio de 2023, na Sala Estúdio do Teatro da Trindade.

Ao basear-se nas leis propostas pelo historiador italiano, as pessoas dividem-se em quatro grupos, dependendo se os comportamentos dessas pessoas as beneficiam apenas a elas próprias, se beneficiam apenas os outros, se beneficiam ambos, ou se não beneficiam nem elas próprias nem os outros. Além de encenar, João de Brito também faz parte do elenco, ao lado do músico Noiserv e Raquel Fradique.

Teatro Villaret (Picoas). 24-26 Fev e 3-5 Mar. Seg-Qua 21.00. 18€

