É ficar a ver eléctricos. Carris prepara desfile de clássicos para Setembro

Com veículos com a alcunha de "caixote", "bigodes" ou "laranjinha", o desfile vai acontecer a 20 de Setembro, entre Santo Amaro e a Praça da Figueira. É o 153.º aniversário da Carris.

Pode-se comprar bilhete e subir a bordo, mas também dá para espreitar de fora. O desfile de clássicos do Museu da Carris regressa a 20 de Setembro, retomando este ano o percurso entre Santo Amaro e a Praça da Figueira.

Entre os clássicos presentes estarão o Eléctrico Salão Aberto n.º 283, o Eléctrico n.º 444 ou os modelos T1 e T2, todos do início do século XX. "Poderá também experimentar 'O Bigodes' Eléctrico n.º 535 ou o n.º 508, dois modelos que integram a primeira série de eléctricos construídos nas Oficinas da Estação de Santo Amaro", convida a Carris. Pelo meio, estarão ainda “O Caixote”, ou seja, o Eléctrico n.º 741, de 1947, e o eléctrico temático 745, revestido a cortiça e decorado com elementos e técnicas tradicionais portuguesas.

DR/CML Desfile de clássicos da Carris em 2024

No segmento dos autocarros, um veículo de dois pisos fabricado em 1957 (o 301) deverá fazer furor ao lado do autocarro 76, um Daimler Victory de um piso, construído em 1967 e restaurado em 2024, "com a curiosa configuração de três portas do lado direito". Para quem ainda se lembra dos autocarros dos anos de 1980, lá estará o reconhecido “laranjinha”.

Mediante a compra de bilhete (custa 10 euros), é possível acompanhar o desfile por dentro, isto é, a bordo de um dos veículos, sendo que alguns já estão sem vagas em determinados horários. Ao todo, há 12 autocarros e eléctricos para escolher durante o evento, que é também o 153.º aniversário da Carris.

Estação de Santo Amaro (Alcântara). 20 Set (Sáb) 10.30-16.00. 10€

