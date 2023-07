E já vão duas em Lisboa: os pastéis de nata do Castro agora também estão na Baixa

Pouco mais de um ano depois de ter chegado a Lisboa, o Castro – Atelier de Pastéis ganhou um segundo espaço, não muito longe do primeiro. Se no Chiado, os pastéis de nata que começaram por ganhar fama no Porto ocuparam a antiga Casa Pereira, na Baixa saem agora fornadas no espaço da antiga perfumaria Vogue. É na Rua Áurea, mesmo em frente ao Elevador de Santa Justa, que abriu a nova loja do Castro – Atelier de Pastéis, desta vez com esplanada.

O espaço segue a mesma linha decorativa, mas aqui aproximando-se mais do imagético das lojas tradicionais da cidade, que como se sabe são cada vez menos. Da perfumaria, que não se pode dizer que fosse uma loja histórica, mas que ainda assim contava já muitos anos, não restou nada, apesar de as obras de remodelação terem posto a descoberto um mural da pintora Maria Keil, que se julga ser de 1935 e que estava tapado por uma decoração de espelhos datada dos anos 70.

Nuno Correia

Segundo o comunicado da agência, “este mural retrata uma ‘figura feminina esvoaçante com panejamento e flores’ de técnica a seco, óleo ou têmpera sobre estuque, em tons de bege, verde e preto com os volumes esgrafitados”. “Esta extraordinária descoberta e restauro vem sublinhar o cuidado do grupo Plateform em manter todos os detalhes históricos presentes nas suas localizações intactos para que vivam e se partilhem ao público em todo o seu esplendor”, lê-se na mesma nota.

Mas voltemos aos pastéis de nata. A ideia de abrir a marca, cuja primeira loja abriu no Porto em 2019, na Rua de Mouzinho da Silveira, foi de Rui Sanches, fundador do grupo de restauração Plateform. As instruções para o chef pasteleiro Daniel Seixas foram, aparentemente, simples: um pastel de nata que não fosse muito doce, com a massa fosse fina e leve. “Deu-me carta branca para usar os ingredientes que quisesse, e aqui só usamos do bom e do melhor”, contava-nos o pasteleiro em Janeiro do ano passado na abertura do Castro – Atelier de Pastéis, no Chiado. “Não dá para fugir muito da base da receita. A diferença marca-se pela cozedura bem executada, sem prejudicar a consistência do creme, a textura da massa”, explicava então.

Nuno Correia

O pastel de nata tem o preço de 1,50€ e, à semelhança do que acontece nas outras duas lojas, tanto pode ser acompanhado por um café como por uma ginja.

Rua Áurea 254 (Baixa). Seg-Dom 08.00-22.00

+ No Delibar do JNcQUOI, um dos balcões mais bonitos de Lisboa, há sempre novidades

+ MANA. Chegou uma sacana com muita pinta ao bairro dos restaurantes de Cascais