É muita novidade! New Balance e New Era abrem lojas no Chiado

As duas marcas americanas centenárias acabam de reforçar a sua presença na cidade. Para a New Balance trata-se de um regresso ao Chiado, enquanto a New Era abre a primeira loja de rua em Portugal.

Não é de agora que o Chiado se tornou numa localização apetecível para grandes cadeias internacionais. Repleto de lojas mundialmente conhecidas (são hoje em maior número do que os negócios locais que outrora lhe deram vida), há mais duas etiquetas a juntar ao portefólio, ambas americanas: a New Balance, conhecida pelo calçado desportivo, e a New Era, autora daqueles que provavelmente serão os bonés mais famosos do mundo.

É a primeira loja de rua da New Era em Lisboa (e no país) e fica num espaço histórico da Rua do Carmo, onde em tempos funcionou a loja da designer Ana Salazar. Lá dentro, encontra dezenas de bonés, incluindo os clássicos dos New York Yankees, e ainda uma selecção de vestuário e outros acessórios das principais ligas americanas, como é o caso da NBA, da NFL e da MLB. A oferta não fica por aqui – a loja tem ainda uma estação de personalização, onde os clientes podem aplicar emblemas e bordados personalizados nos bonés e também nas peças de roupa.

Um pouco mais acima, há outra novidade. A New Balance já tinha tido morada na Rua do Carmo, mas foi na Rua Garrett que encontrou um espaço maior – mais de 130 metros quadrados – e dois pisos. É a segunda loja da marca americana na Grande Lisboa e tem espaço suficiente para ténis e roupa, nos dois segmentos explorados – moda e equipamento técnico.

New Era: Rua do Carmo, 47 (Chiado). Seg-Sáb 11.00-20.00, Dom 11.00-19.00

New Balance: Rua Garrett, 20-26 (Chiado). Seg-Dom 10.00-20.00

