É oficial: 102 anos depois, voltou a ser possível nadar no rio Sena

Não há muito tempo, Paris tinha a reputação de ser, digamos, um pouco suja. Ruas cobertas de beatas de cigarro, excrementos de cães por todo o lado e pilhas de lixo por recolher eram lugares-comuns da cidade. E o Sena turvo? Bem, dizia-se que estava repleto de E. coli – um mergulho rápido poderia deixá-lo preso à sanita, ou pior, por dias.

No entanto, o enorme investimento de 1,4 mil milhões de euros na limpeza do rio finalmente valeu a pena e, no fim-de-semana, o Sena reabriu oficialmente aos banhistas, pondo fim a uma proibição de 102 anos.

Existem tecnicamente três locais abertos a banhos – Bras Marie, Bras de Grenelle e Bercy – e, de acordo com a France 24, cada um deles está equipado com balneários, chuveiros e mobiliário de praia para acomodar entre 150 e 300 pessoas.

“É um sonho de infância ter pessoas a nadar no Sena”, disse a presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo. “Veja como todos estão felizes!”

Então, como é que tudo isto foi feito? Bem, graças ao enorme projecto de regeneração do rio, que começou em 2018, os esforços de limpeza do rio têm vindo a dar resultados lentos, mas seguros, à medida que os peixes começam a regressar e a água se torna menos turva.

A poluição por esgoto foi especificamente combatida graças a um tanque de água de 46 mil metros cúbicos sob um jardim público na margem esquerda (grande o suficiente para armazenar o volume de água de 20 piscinas olímpicas).

O tanque foi projectado para armazenar o excesso de chuva e reduzir drasticamente (embora não interromper completamente) a quantidade de águas residuais que passa para o rio. O sistema de esgotos da cidade é do século XIX e tende a transbordar para o Sena em dias chuvosos.

Serão realizados testes diários de poluição da água e, neste momento, as duas bactérias que estão a ser monitorizadas (E. coli e enterococos) estão muito abaixo do limite de segurança: uma está dez vezes abaixo e a outra 25 vezes abaixo.

Obviamente, ainda existem perigos em nadar no Sena, com as autoridades a alertar os nadadores para as fortes correntes, profundidades de até 3,5 metros e tráfego de barcos – mas os salva-vidas irão avaliar as capacidades dos nadadores antes de lhes permitirem o acesso independente. Ah, e se nadar fora de uma das áreas dedicadas, poderá pagar uma multa pesada.

Mas, no geral, esta é uma notícia bem-vinda, especialmente depois de Paris ter sofrido com um tempo extremamente quente.

“As ondas de calor só vão aumentar”, disse Hidalgo, acrescentando que a criação de espaços seguros para nadar promoverá uma “vida mais feliz e, sem dúvida, mais pacífica com os nossos concidadãos”.

Todos os três locais estarão abertos ao público gratuitamente até 31 de Agosto. Se procura mais actividades de Verão para fazer na cidade, consulte o nosso guia sobre o que fazer em Paris.

