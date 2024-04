É oficial: esta é a melhor praia do mundo

Há muito mais do que mar e areia numa grande praia – quer dizer, são um óptimo ponto de partida, mas os restaurantes locais, os bares e o bom ambiente em geral também são importantes. E agora foi lançada uma lista com as 100 melhores praias do mundo que tem em conta tudo isso e muito mais.

O BeachAtlas não se limitou a avaliar a beleza natural de cada praia. Sopesou festas e vida noturna, sentido de comunidade, relevância cultural e diversidade. Depois, mobilizou um painel de influencers e especialistas em viagens para, considerando todas essas características, votar nas suas praias favoritas. E qual é que conquistou o título de melhor praia do mundo? Bora Bora – para surpresa de ninguém.

Sim, a ilha da Polinésia Francesa, no Pacífico Sul, é um destino de praia bem conhecido. Não é exactamente um destino económico para uma escapadinha, mas é inegável que as águas azul-turquesa e as areias branquíssimas lhe conferem uma aura paradisíaca. Aliás, Bora Bora até introduziu, em 2022, uma limitação ao número de turistas que podem visitar a ilha, de forma a preservar a sua beleza natural.

Mas também ficaram bem classificadas praias um pouco mais incomuns. Reynisfjara, a praia de areia preta na Islândia, composta de seixos formados por rochas vulcânicas, ficou em sexto lugar; e a Costa dos Esqueletos, na Namíbia, que tem um nome apropriadamente sinistro e assustador, repleta de carcaças de baleias e destroços de navios, ficou em nono.

Portugal tem duas praias na lista. A primeira surge na 23.ª posição: a Praia Dona Ana, em Lagos, no Algarve. A segunda fica bem perto de Lisboa. É a Praia dos Coxos, em Mafra, que ocupa o 58.º lugar.

As 25 melhores praias do mundo

1. Bora Bora, Polinésia Francesa

2. Boulders Beach, África do Sul

3. Praia de Waikiki, Havaí

4. Copacabana, Brasil

5. Baía de Maya, Tailândia

6. Praia de Areia Preta, Islândia

7. Glass Beach, EUA

8. Praia JBR, Emirados Árabes Unidos

9. Costa dos Esqueletos, Namíbia

10. Praia de Omaha, França

11. Praia de Whitehaven, Austrália

12. Praia de Pattaya, Tailândia

13. Cap d’Agde, França

14. Lago de Lucerna, Suíça

15. Praia de Barceloneta, Espanha

16. Praia de Bondi, Austrália

17. Source d’Argent, Seychelles

18. Playa d’en Bossa, Espanha

19. Praia de Elia, Grécia

20. Playa del Amor, México

21. Bacvice, Croácia

22. Venice Beach, EUA

23. Praia Dona Ana, Portugal

24. Praia de Paraga, Grécia

25. Brighton Beach, Reino Unido

Veja aqui a lista completa das 100 melhores praias do mundo de acordo com o Golden Beach Awards 2024.

