É oficial: esta ilha asiática é o destino de lua-de-mel número um das tendências para 2025

As tendências de viagem vão e vêm, mas podemos apostar que as luas-de-mel nunca vão passar de moda. Como é apropriado para o mês oficial do amor, as pesquisas sobre os melhores destinos para viagens românticas aumentaram 32%, segundo a Travelbag.

Com isso em mente, a plataforma analisou uma série de factores, incluindo a proporção de restaurantes românticos, hotéis só para adultos, actividades para casais, custos médios para uma estadia de duas semanas e volume de pesquisa no Google do Reino Unido para compilar uma lista dos principais destinos de lua-de-mel para 2025.

No topo da lista? Bali, a ilha indonésia paradisíaca, repleta de praias de areia branca.

Em termos de custos, está no extremo mais razoável dos destinos desta lista, com uma estadia de 14 noites para casais a rondar, em média, os 2380 euros. Além disso, 46% das actividades locais são consideradas “boas para casais” – veja aqui as nossas coisas favoritas para fazer em Bali – e a ilha gaba-se de ter 1267 restaurantes românticos.

Santa Lúcia ocupa o segundo lugar desta lista e as Seychelles o terceiro, sendo que uma oferece a maior proporção de hotéis só para adultos e a outra tem 27% dos seus restaurantes com um ambiente romântico.

Continue a ler para ver o top 10 completo.

Estes são os destinos de lua-de-mel mais populares do mundo

Bali Santa Lúcia Seychelles Zanzibar Costa Rica Bora Bora Cidade do Cabo Sri Lanka Koh Samui Banff

Mas não precisa de estar casado para desfrutar destes destinos. Se é solteiro, quer aventurar-se sozinho, ou apenas gosta de passar algum tempo sem companheiros de viagem, veja a nossa reportagem sobre a ascensão da singlemoon.

O amor está no ar

