É oficial: estas são as cidades mais congestionadas da Europa

Haverá algo mais irritante do que chegar finalmente ao seu destino e passar grande parte do seu precioso tempo de férias sentado numa fila de trânsito?

Embora muitas cidades europeias sejam lugares perfeitamente percorríveis a pé ou dotados de excelentes transportes públicos, as viagens de carro podem ser a opção mais fácil se estiver a transportar muita bagagem ou se tiver dificuldades em aceder às opções de transporte regulares.

No entanto, o Inrix acaba de publicar um relatório sobre as horas de atraso normalmente registadas pelos condutores em cada cidade (Global Traffic Scorecard), revelando quais os centros da Europa mais congestionados.



E o que temos a aprender? Se possível, devemos evitar as estradas de Londres. A capital do Reino Unido lidera a lista das cidades mais congestionadas da Europa, com os condutores a registarem cerca de 101 horas de atrasos em 2024 (ou seja, mais de quatro dias inteiros).

Este número aumentou 2% em relação a 2023 e estima-se que custe 3,85 mil milhões de libras (4,64 milhões de euros), ou seja, cerca de 942 libras (1135 euros) a cada um dos 4 milhões de condutores da cidade.

Mas porque é que Londres é assim? Segundo o Inrix, porque a maioria das estradas mais dadas a atrasos no trânsito se encontram na cidade britânica, devido à “concentração da população, emprego e actividade económica”, cita o Guardian.

Em segundo lugar ficou Paris, com cerca de 97 horas de atrasos por condutor, e em terceiro Dublin, com cerca de 81 horas de atrasos.

Estas são as 10 cidades mais congestionadas da Europa

Londres Paris Dublin Roma Bruxelas Varsóvia Milão Roterdão Praga Berlim

Pode consultar o relatório completo aqui e, se quiser evitar o engarrafamento, veja quais são as cidades com as melhores redes de transportes colectivos do mundo.

