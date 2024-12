É oficial: estas são as melhores cidades europeias para festejar

Se a sua ideia de uma férias na cidade é basicamente uma festa de 24 horas, para fugir à realidade e dançar até não conseguir sentir os pés, estes são os destinos europeus de que anda à procura.

Para compilar esta lista de “cidades que nunca dormem”, a Mattress Next Day avaliou tudo, desde a disponibilidade e o preço dos transportes públicos até aos níveis de segurança de cada destino, bem como aspectos essenciais como o número de discotecas e eventos nocturnos – e provavelmente não ficará surpreendido com o local que ficou no topo.

Ibiza é o principal destino de festas da Europa, graças às suas festas 24 horas por dia e às discotecas lendárias que atraem os melhores DJs do mundo. A cidade insular espanhola há muito que conquista os festeiros e os amantes da música, com o bónus de ter também belas praias e óptimos locais para dormir e comer nas proximidades.

A seguir na classificação da vida nocturna está Praga, que ocupa o segundo lugar devido à sua mistura de entretenimento eclético fora de horas e de transportes e comida acessíveis, enquanto Belgrado, conhecida pelas suas discotecas fluviais flutuantes no Verão, fica com o bronze. Madrid e Budapeste completam o top 5. Abaixo, veja o ranking completo.

As 10 melhores cidades europeias para 24 horas

Ibiza Praga Belgrado Madrid Budapeste Atenas Paris Lisboa Berlim Porto

É uma lista bastante sólida para começar a trabalhar, certo? Vemo-nos na pista de dança. Ou, se preferir que as suas férias na cidade sejam um pouco mais relaxantes, experimente estes relaxantes spas europeus.

🎄Natal para todos – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp