É oficial: estas são as melhores (e mais acessíveis) escapadinhas de Outono

Na Time Out, somos grandes defensores de tirar férias no Outono – se pensar bem no assunto, é a altura perfeita. Existem muitos destinos onde ainda faz calor em Outubro e muitos mais destinos encantadores no Outono, um pouco por toda a Europa, quer esteja a tentar prolongar o Verão ou ansioso pelas festas.

E se está com um orçamento limitado, a época baixa é ainda melhor para viajar. A empresa de aluguer de carros DiscoverCars.com analisou uma série de factores para descobrir quais as melhores cidades para não ultrapassar o orçamento, incluindo o preço médio de uma estadia de uma semana em hotel, alugueres de carros, o número de restaurantes acessíveis, hotéis económicos e a precipitação e temperatura médias.

Então, qual é o melhor destino de Outono, segundo este estudo? Marraquexe. Pois é, a capital marroquina obteve 108 num máximo de 144 pontos, graças ao preço médio de uma estadia de uma semana ser apenas 198€ e à sua temperatura média agradável de 19°C.

Em segundo lugar ficou Sevilha (que também foi recentemente nomeada a cidade mais acessível a pé na Europa). A cidade andaluza obteve 104 pontos no total, em grande parte devido aos seus locais acessíveis para comer. Em terceiro lugar está Lisboa, com 98 pontos, e é o lugar mais barato da lista para alugar um carro. Tanto Espanha como Itália têm três entradas cada – encontre o ranking completo abaixo.

As 10 melhores escapadinhas de Outono a preços acessíveis na Europa

Marraquexe, Marrocos Sevilha, Espanha Lisboa, Portugal Madrid, Espanha Barcelona, Espanha Veneza, Itália Budapeste, Hungria Milão, Itália Florença, Itália Bruges, Bélgica

