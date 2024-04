É oficial: estes são os aeroportos mais movimentados do mundo em 2024

O mais movimentado de todos tem mais de 5 milhões de passageiros com voos de partida programados só este mês.

A época das férias de Verão está quase a chegar e os aeroportos estão a entrar no período mais movimentado do ano. No entanto, muitos dos principais aeroportos do mundo são super movimentados durante todo o ano, quer seja porque funcionam como importantes hubs internacionais ou porque são paragens populares para escalas (olá, Atlanta).

Para saber quais são os aeroportos mais movimentados do planeta, a OAG Aviation Worldwide levou a cabo uma análise de dados em que comparou o número de passageiros com lugar garantido em voos de partida previstos para este mês, em cada um dos aeroportos, com o número equivalente para o mesmo período de 2023.

Em primeiro lugar, com um impressionante total de 5.207.792 lugares reservados para partidas ao longo de Abril, ficou o Aeroporto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson (AHJ). A capacidade total do aeroporto (voos internacionais e domésticos) aumentou 3% em relação ao ano passado, mas o AHJ tem ocupado consistentemente o primeiro lugar como o hub mais movimentado do mundo desde 2021.

Em segundo lugar, encontra-se o Aeroporto Internacional do Dubai, com 4.879.128 lugares programados, e em terceiro está o Aeroporto Internacional de Tóquio, com 4.460.693 lugares. Nos dez primeiros, surgem apenas dois representantes europeus, como pode ver abaixo.

Os dez aeroportos mais movimentados do mundo

Aeroporto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson, 5.207.792 Aeroporto Internacional do Dubai, 4.879.128 Aeroporto Internacional de Tóquio, 4.460.693 Aeroporto Internacional de Heathrow, Londres, 4.253.739 Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth, 4.110.577 Aeroporto de Istambul, 4.007.397 Aeroporto Internacional de Baiyun, Guangzhou, 4.004.202 Aeroporto Internacional de Denver, 3.992.502 Aeroporto Internacional de O’Hare, Chicago, 3.858.108 Aeroporto Internacional de Pudong, Xangai, 3.851.669

+ Esta é a melhor cidade do mundo para andar a pé