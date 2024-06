É oficial: Lisboa é a segunda cidade europeia mais stressante para conduzir

A plataforma de aluguer de carros Discover Cars juntou um grupo de condutores de nove cidades europeias para testar o seu ritmo cardíaco enquanto faziam uma viagem de meia hora. Oslo, na Noruega, foi considerada a mais stressante para conduzir. Lisboa vem logo a seguir.

“Recolhemos dados sobre a frequência cardíaca de cada condutor em repouso e durante a condução, e medimos o bpm máximo e mínimo em ambas as situações. Em seguida, determinámos a média das frequências cardíacas mínimas em repouso e em condução. Deduzimos este valor da média das suas frequências cardíacas máximas, em repouso e a conduzir”, lê-se no site da Discover Cars, que contou com a análise de dados de Adedeji Saheed, “um médico especializado em medicina interna, com mais de três anos de prática clínica”.

© Discover Cars As cidades europeias mais stressantes para conduzir

Com uma “Classificação de Stress” de 36, Lisboa é a segunda cidade mais stressante para conduzir, provavelmente por causa das ruas estreitas, especialmente no centro histórico, sugere a Discover Cars.

Segundo a plataforma, o ritmo cardíaco do condutor atingiu 134 batimentos por minuto (bpm) no seu ponto mais alto e foi considerado, em geral, um pouco mais elevado do que o de alguns dos outros participantes, com um mínimo de 80 bpm e um máximo de 122 bpm em repouso.

“134 bpm está dentro do intervalo geralmente considerado normal, mas o Dr. Saheed sugeriu que as pessoas que apresentam uma frequência cardíaca deste nível durante as actividades diárias devem estar atentas a quaisquer sintomas que sintam.”

