É oficial: vai abrir um segundo Time Out Market em Nova Iorque

Há poesia, literatura e canções sobre Nova Iorque mundialmente famosas – a cidade tem qualquer coisa de especial, não é? Mas nós argumentamos que uma das melhores coisas que tem para oferecer é a comida. Quer se trate de uma refeição barata em Lower Manhattan ou de um jantar requintado no Upper East Side, há algo no menu para todos.

É por isso que a Time Out Market optou por abrir um segundo mercado na cidade, depois do sucesso do seu espaço principal em Brooklyn, que tem vindo a preparar alguns dos melhores pratos da cidade desde 2019. O novo espaço será no rés-do-chão do Zero Irving, na Union Square, um local de 929 metros quadrados com espaço para 300 lugares sentados (70 deles num belíssimo terraço ao ar livre), sete cozinhas, um bar e um palco.

Como sempre, o objectivo é juntar debaixo do mesmo tecto uma colecção de cozinhas que mostre o melhor da cena gastronómica e de restauração de Nova Iorque, para que os nova-iorquinos e os visitantes possam provar o máximo possível da cidade. Haverá também um espaço dedicado a músicos e artistas locais – em suma, está destinado a tornar-se um local de referência para experimentar o melhor da Big Apple, tudo num só espaço.

A abertura está prevista para o Outono de 2025 – fique atento a esta página para saber as datas oficiais e mais informações.

O Time Out Market New York – Union Square junta-se a uma lista cada vez maior de Time Out Markets em todo o mundo, sendo Budapeste, Porto e Barcelona as adições mais recentes. Pode ler mais sobre cada um deles no site do Time Out Market.

Mais sobre a Grande Maçã com a Time Out

Nova Iorque foi escolhida por nós como uma das melhores cidades para quem respira cultura. Mas não só: também foi selecionada como uma das melhores cidades do mundo de um modo geral. Veja os guias da Time Out New York para os melhores museus, discotecas, exposições e coisas para fazer em toda a cidade este fim-de-semana.

